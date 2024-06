On avait l'espoir - maigre, certes - de voir du Resident Evil pendant le Summer Game Fest. Finalement, c'est Monster Hunter Wilds qui aura eu la primeur des annonces, avec une petite pincée de Street Fighter 6 et de Path of the Goddess également. Il faut dire que les rumeurs battent leur plein autour de nouveaux remake. Mais, peu de chance de voir l'officialisation ou le dementi clair et net d'un tel projet avant un moment, d'autant que RE9 est également dans la boucle. Pour autant, la licence horrifique a bien du nouveau pour les fans !

Embarquez Resident Evil 7 partout avec vous

Après nous avoir effrayé sur consoles et PC, nous avoir terrifié en VR, Resident Evil 7 Biohazard n'a pas fini de nous faire peur. L'opus qui a fait passé la licence culte en mode FPS compte bien sortir sous absolument tous les supports visiblement. Disponible déjà en nomade grâce à la Nintendo Switch (où il cependant uniquement jouable en cloud gaming), ce 7e volet principal débarquera prochainement sur iOS. Ainsi, dès le 2 juillet 2024, vous pourrez jouer à RE7 sur iPhone 15 pro, ainsi que sur les iPad et Mac équipés de puces M1.

Les premières images dévoilent une interface très présente sur l'écran. C'est toujours un enjeu particulier pour les jeu sur mobile. Comme souvent, ici les touches de nos manettes sont reproduites directement en transparence sur la zone de jeu. Mais, ici, on peut dire l'UI prend une place qui interroge tout de même sur le confort de jeu. Sachant que la licence Resident Evil demande tout de même une certaine observation de l'environnement, il faudra voir véritablement en main si le portage sera suffisamment confortable.

Enfin, vous noterez que cette annonce est accompagnée d'une autre belle officialisation ! De fait, Resident Evil 7 n'est pas le seul opus de la licence à arriver dans l'environnement Apple. Ainsi, on apprend que « Resident Evil 2 est aussi en développement » sur les supports de la marque à la pomme. Bien que ce ne soit pas précisé, on se doutera qu'il s'agit du remake de 2019. Voilà donc deux jolies nouvelles en une pour la licence culte de Capcom.