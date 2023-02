On se rapproche progressivement de la sortie de Resident Evil 4 Remake, et avant le grand jour, Capcom fait un point sur la compatibilité avec le casque PSVR 2. Il y a une excellente nouvelle... et une bien moins bonne pour les plus impatients.

Ce n'est vraiment pas pour tout de suite

Lors du trailer d'annonce de Resident Evil 4 Remake, l'éditeur japonais avait déclaré qu'un mode VR était en développement sans en dire plus. Le compte Twitter nippon de Biohazard est légèrement plus précis et a fait savoir que le mode VR PSVR 2 avait débuté son développement. Il sera donc indisponible au lancement mais a-t-on une chance de le voir en 2023 ? Croisons les doigts !

Le mode PSVR 2 de RE4 Remake a commencé son développement. Restez à l'écoute pour plus de détails ! Via Twitter.

Et en parlant de détails, on en manque encore cruellement. Est-ce que l'intégralité du jeu sera jouable en réalité virtuelle comme Resident Evil Village ? Les développeurs ont-ils pour projet de repenser Resident Evil 4 Remake de A à Z pour faire une vraie version VR ? En vue subjective ou à la troisième personne ? Resident Evil 4 VR sur PC était passé de la troisième à la première personne pour l'occasion.

Resident Evil 4 Remake sera gratuit sur PSVR 2

À l'image de Resident Evil Village, pas besoin de repasser à la caisse car le mode PSVR 2 de Resident Evil 4 Remake sera totalement gratuit.

Le mode VR de Resident Evil 4 sortira en tant que DLC gratuit sur PS5 / PlayStation VR 2.

Même si le jeu sera disponible sur PS4, la version PS VR 2 est exclusive à la PS5 comme le casque. Rendez-vous le 24 mars 2023 pour redécouvrir ce grand classique sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.