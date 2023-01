On aura beau dire, Resident Evil 4 est l’un des épisodes les plus cultes de la licence. À l’époque, le jeu réinventait les codes de la saga en optant pour une toute nouvelle caméra, une mise en scène très hollywoodienne et une tendance à l’action qui commençait doucement à s’assumer.

Reisdent Evil 4 Remake ne va pas se faire que des copains

Si le jeu a reçu un excellent accueil de la part de la presse et des joueurs, Resident Evil 4 est également le premier jeu à avoir autant divisé sa fanbase. Les raisons d’une telle division de la communauté étaient nombreuses, et l’une d’elles risque une nouvelle fois de faire parler dans le remake. Attention Spoiler !

Interrogés dans le magazine EDGE (rapporté sur Twitter), les développeurs ont en effet affirmé que le dernier segment du jeu serait bel et bien présent et même plus encore. On parle bien évidemment ici de la fameuse île bourrée de structures militaires et de mutants blindés armés de sulfateuses et autres lance-roquettes. Ici, Resident Evil 4 s’enfonçait dans l’action pure et dure après nous avoir fait monter en pression des heures durant, mais pas que, puisque l'île amenait également des passages horrifiques bien sentis en passant par exemple par la prison (Ada) ou les laboratoires.

Mais pour beaucoup, c'est sur l'île que Resident Evil 4 se transformait en véritable TPS et perdait de sa superbe, pour se conclure avec un affrontement final explosif à coup de lance-roquettes. Une dernière ligne droite qui n’a clairement pas plu chez les fans, même chez ceux qui, pourtant, aimaient visiblement tout le reste du jeu. Mais ça pourrait toutefois changer.

Durant l’interview, les développeurs nous expliquent qu'ils se sont scindés en trois équipes pour travailler chacun de leur côté sur les trois actes du jeu : le village, le château et l’île. En fin de développement, toutes ses équipes se sont réunies pour retravailler chaque partie et revoir le rythme de chacune d'elles pour apporter de la cohérence à l'ensemble.

Le dernier acte ne plaît pas à tous les fans

L’île sera donc de retour dans Resident Evil 4 Remake et les développeurs affirment même qu’« elle apportera bien plus de choses » que dans le jeu d’origine. De simples mots dont le sens n’est pas encore véritablement déterminé. Doit-on s'attendre à une plus grande importance qu'un simple sprint final explosif comme dans le jeu de base ? Ou d’une refonte totale de la section ? Bonne question.

À première vue, si Resident Evil 4 Remake conserve tout de même l’aspect action, l’horreur traditionnelle devrait bel et bien être au rendez-vous. Lors de notre preview, nous avions d’ailleurs noté un vrai travail concernant l'ambiance, plus anxiogène que dans le jeu originel. Difficile toutefois de savoir si cela durera tout au long de l’aventure.

Les fans quant à eux, vont certainement espérer que l’acte final réduise un tantinet ses phases d’action et évite de replonger dans le shooter hollywoodien. Quoi qu’il en soit, s’il décide de se rejeter corps et âme dans l’action, on espère qu'il le fera bien puisque jusqu'ici pour la licence, ça n'a jamais vraiment donné de très bon résultat manette en main, notamment à cause du gameplay, toujours aussi lourd, qui ne semble jamais vraiment assumer ce qu'il propose, peu importe l'épisode. Et ce ne sont pas Resident Evil 5, 6 et Village qui nous feront dire le contraire.