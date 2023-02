Bientôt Resident Evil 4 Remake n'aura plus de secrets pour les joueurs, et on est encore loin de la sortie. En effet, Capcom a récemment confirmé le retour d'un méchant qui fait débat.

Malgré la pluie d'infos sur Resident Evil 4 Remake, les développeurs ont réussi à en garder sous le coude et ont fait une nouvelle révélation lors d'une interview pour Game Informer.

Un combat décrié revient dans Resident Evil 4 Remake

C'est une certitude, Resident Evil 4 Remake sera aussi complet que l'original en termes de personnages, d'environnements et de sections de jeu. En dépit des commentaires négatifs des joueurs sur la dernière partie du titre, les équipes étaient déterminées à ne pas supprimer tous les passages sur l'île qui poussaient l'action à son paroxysme. On verra les modifications apportées une fois le titre en notre possession, mais en attendant, les développeurs révèlent avoir conservé un personnage controversé qui n'est pas Albert Wesker.

Non, on parle du soldat militaire Jack Krauser, qui a servi par le passé aux côtés de Leon S. Kennedy, et du fameux combat au couteau qui demandait d'appuyer sur les boutons de la manette dans le bon timing. Mais avec le retrait des QTE, on pouvait légitiment penser que cet affrontement passerait à la trappe. Que nenni, le joueur se mesurera à Krauser dans Resident Evil 4 Remake, mais la mécanique de parade du couteau supplantera les QTE.

Une fois que la mécanique de paradade a été implémentée, je me suis retrouvé à vouloir parer dans l'original également. C'est à ce moment-là que j'ai senti que les choses devenaient intéressantes. Via Game Informer.

Crédits : Jarvis Davis sur YouTube.

Cette manette tronçonneuse que vous n'aurez jamais

Vous voulez rappeler de l'improbable manette Gamecube en forme de tronçonneuse - en hommage à l'antagoniste qui nous pourchassait avec cette arme - pour RE4 ? Eh bien si les équipes avaient les ressources nécessaires, on aurait pu avoir une nouvelle version pour Resident Evil 4 Remake.

Nous voulions en faire une, mais nous avons mis tout ce qu'on a dans le développement du jeu. Peut-être que nous pourrions nous pencher sur la question à un autre moment, si l'occasion se présente. Via YouTube.