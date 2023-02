On l’apprenait il y a quelques jours, Capcom mise très gros sur son Resident Evil 4 Remake. Après avoir rebooté le second et le troisième épisode, le célèbre éditeur / développeur japonais s’attaque désormais à l’un de ses Resident Evil les plus cultes, et les fans l’attendent de pied ferme.

À quelques semaines de sa sortie, Resident Evil 4 Remake s’est très largement dévoilé dans les colonnes de Gameinformer et les nouvelles sont très bonnes.

Un remake ambitieux

On apprend notamment que Resident Evil 4 Remake s’annonce comme étant bien plus qu’une simple mise à jour de l’aventure d’origine. Comme pour Resident Evil 2 et 3, le titre compte prendre quelques libertés artistiques en retouchant notamment plusieurs lignes de son scénario, une bonne partie de sa mise en scène ou encore son gameplay et son ambiance générale.

D’office, le titre de Capcom devrait être beaucoup plus gore et réaliste que le jeu d’origine. Là où en 2005 (oui déjà), Resident Evil 4 optait pour une ambiance très poussiéreuse et malaisante, avec une grosse dominance pour les tons grisâtres, il devrait cette fois plonger davantage dans l’horreur et le gore. On peut le voir sur les quelques visuels présents dans cet article, c’est parfois très sombre, poisseux et sanglant.

Capcom a d’ailleurs revu le design de ses ennemis, comme les chiens qui ont désormais une apparence véritablement infernale, et de nouveaux adversaires feront également leur entrée, comme ce bourreau armé d’une énorme masse et affublé d’une tête d’animal. Les démembrements ainsi que les transformations physiques à cause du fameux parasite Plagas, seront elles aussi de retours. On peut d'ailleurs en avoir un bref aperçu dans la courte séquence de gameplay ci-dessous.

Resident Evil 4 Remake va mettre le paquet

Oui, Resident Evil 4 Remake devrait davantage verser dans l’horreur, mais le jeu conservera tout de même sa composante action et proposera ici aussi des nouveautés. D’ailleurs, Capcom a profité de cette refonte pour faire disparaître les séquences de QTE, très tendance en 2005, mais désormais désuètes. C'est donc fini de marteler ses touches comme un sauvage pour fuir les rochers ou éviter les pièges dans de brèves cinématiques. Côté gameplay, Leon pourra se défendre au corps-à-corps plus efficacement, utiliser son environnement pour défaire ses adversaires, et profitera de nombreuses armes dont certaines inédites. Il est notamment fait mention de plusieurs couteaux ou encore d'une arbalète.

Resident Evil 4 Remake nous fera également voir du pays et certains lieux iconiques seront présent, comme le fameux village, qui fait également office d’introduction aux affrontements contre un grand nombre d’adversaires, le château, le lac ou encore la fameuse île, dernier acte du jeu aussi apprécié que détesté. Si de nouvelles destinations et une refonte de celles qu’on connaît déjà sont attendues, le jeu devrait néanmoins conserver une structure relativement linéaire. En témoigne d’ailleurs un premier visuel d’une partie de la carte du jeu.

Via GameInformer

Bien plus qu'un simple remake ?

En revanche, l’exploration devrait être au rendez-vous puisque outre les collectibles, de toute nouvelles quêtes secondaires seront de la partie. On ne sait pas encore comment elles seront implémentées dans le jeu, ni même ce qu’elles offriront comme objectifs, mais elles devraient permettre de découvrir quelques secrets passés sous les radars à l'époque, voire des événements totalement inédits. Ce qui ne change pas en revanche, c’est que l’on croisera un bon nombre de personnages hauts en couleur. Si l’un des grands méchants de la franchise, absent de l’histoire originel de Resident Evil 4, pourrait faire son grand retour, il a déjà été confirmé que Leon pourra recroiser de nombreux personnages. Comme le fameux marchand, aussi suspect qu’utile, Luis Sera, un policier local, et bien évidemment Aslhey, la fille du président que l’on est censé sauver. Cette dernière, comme dans le jeu d'origine, nous accompagnera d’ailleurs à l’occasion et on pourra lui donner des ordres basiques d'une simple pression de touche. On espère maintenant qu’il sera une nouvelle fois possible de l’enfermer dans des malles, juste comme ça.

Oui, ce Resident Evil 4 Remake s’annonce particulièrement prometteur et Capcom à l’air sûr de lui à tel point qu’il s’attend à ce que son jeu fasse exploser les compteurs. Si Resident Evil 4 est particulièrement populaire et que les jeux d'horreur ont le vent en poupe en ce moement, autant que les remakes d’ailleurs, il faudra tout de même attendre la sortie définitive pour voir ce que le bébé maudit de Capcom a dans le ventre.

Resident Evil 4 Remake est attendu sur PS5, Xbox Series et PC le 24 mars prochain. D’ici là, le jeu devrait certainement se montrer davantage.

Et vous, ce remake vous intéresse ?