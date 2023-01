Avec ces clichés inédits, Resident Evil 4 Remake montre ses ambitions. Une version new-gen qui devrait marcher sur les traces de Resident Evil 2.

Resident Evil 4 Remake transcende un décor majeur du jeu

On a pu le voir à travers un comparatif vidéo et lorsque nous l'avons essayé, mais Resident Evil 4 Remake n'a pas l'air de voler son statut de « remake ». Terminées les portages ou versions HD, ce quatrième épisode veut revenir en marquant davantage les esprits. Pour le meilleur... comme pour le pire.

D'un côté cette revisite sera plus gore et devrait accorder plus de place à l'horreur, mais dans le même temps, l'action caractéristique de ce volet ne sera pas oubliée. C'est même le contraire puisque Capcom divisera toujours les joueurs en gardant toute la dernière partie du jeu. Une portion qui continue de faire débat au sein de la communauté. Mais au moins, Resident Evil 4 Remake ne sera pas charcuté comme a pu l'être la version nouvelle génération de Resident Evil 3.

Et comme Dead Space Remake, certains lieux seront quasi « méconnaissables » à l'image du Château de Ramon Salazar. Capcom a dévoilé des images toutes fraîches de cet environnement et il n'y a pas à dire, c'est superbe au-delà même de la simple considération technique. Dans Resident Evil 4 Remake, le Château semble plus oppressant avec une ambiance plus tamisée qui devrait rendre plus intéressant la séquence de tir aux moines. Et qui sait, avec ces coins plongés dans l'obscurité, on arrivera peut-être à perdre Ashley pour éviter qu'elle ne se fasse attraper et crie « Leon, help me ! Pleaaaase ! ».

On sera encore mieux compte des différences avec les images comparatives :

You can't save the dog

Si vous ne voulez absolument rien savoir sur Resident Evil 4 Remake et ses modifications, on vous conseille d'arrêter la lecture ici.

Même si c'était une évidence, Capcom a confirmé le retour d'un personnage iconique. L'un des méchants les plus emblématiques de toute la franchise : Albert Wesker. Une bonne nouvelle mais un autre changement a toutefois attristé certains joueurs. Si vous ne le saviez pas encore, nous sommes au regret de vous apprendre que vous ne pourrez pas sauver le chien. À l'arrivée de Leon S Kennedy sur les lieux, le pauvre toutou sera malheureusement mort.