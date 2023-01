Dans quelques semaines, Capcom reviendra avec le remake très attendu de Resident Evil 4, un épisode culte qui aura marqué toute une génération et la licence toute entière, notamment grâce à son gameplay et sa caméra, révolutionnaire pour l’époque.

Un jeu marquant donc, qui aura fort à faire pour ne pas décevoir les fans et permettre aux néophytes de découvrir l’un des meilleurs épisodes de la franchise.

Alerte Spoiler : si vous n’avez jamais fait Resident Evil 4, cet article peut vous gâcher la surprise.

Un personnage culte de retour dans Resident Evil 4 Remake ?

Dans cette optique, Capcom a donc promis de ne pas dénaturer son oeuvre et ira même jusqu’à reprendre l’un des chapitres les moins appréciés du jeu, en essayant de le rendre attractif, et même plus encore. Cependant, plusieurs choses devraient être modifiées, notamment son gameplay qui sera bien plus fourni et modernisé, comme nous avions pu le voir lors de notre preview, mais aussi dans sa conception puisque des portions entières du jeu seront complètement repensées. Mais visiblement, ce n’est pas tout puisque l’on apprend aujourd’hui qu’un personnage, pourtant absent de l’aventure principale pourrait bien faire un retour remarqué.

On parle ici de l’antagoniste principal d’une grande partie de la licence, Albert Wesker. Le blond aux lunettes noires devrait bel et bien être présent dans ce remake si l’on en croit le site IMDB qui fait un listing complet du casting principal. On peut en effet voir dans la liste des acteurs que le doubleur Connor Fogarty, qui succédera à D.C Douglas, prêtera sa voix au célèbre vilain.

Via IMDB

Une surprise qui n’en est pas vraiment une puisqu'il avait d'ailleurs déjà fait l'objet de plusieurs rumeurs, mais qui soulève de nombreuses questions puisque qu’Albert Wesker n’est pas directement présent dans le jeu d’origine. On le retrouve surtout jouable dans le mode mercenaire où il se fend de quelques punchlines ici et là.

Wesker aura-t-il le droit à un traitement en profondeur dans ce remake ? Le mode Mercenaire sera-t-il de retour ? Où doit-on s’attendre à du contenu totalement inédit ? Les questions restent entières et pour le moment, aucune information concernant son rôle n’a encore été partagée. Il va falloir patienter jusqu’à la sortie de ce Resident Evil 4 Remake le 24 mars prochain sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One pour en avoir le cœur net.