Resident Evil 4 Remake a laissé traîner sa liste de trophées (ou succès) à quelques jours seulement de sa sortie. Et ces défis dévoilent que le jeu pourrait être l’un des plus longs et difficiles de la licence.

Grosse sortie de ce mois de mars 2023, Resident Evil 4 Remake a fait beaucoup parler de lui dernièrement. Dans un premier temps, c’est à cause de sa démo mise en ligne juste après le dernier événement de Capcom. Cette dernière divise les joueurs, mais cache aussi de jolis secrets et promet tout de même de très bonnes choses pour le jeu complet.

Enfin il y a peu, on apprenait que le jeu était déjà dans la nature et de nombreux leaks commençaient à émerger.

Oui, Resident Evil 4 Remake est partout, et maintenant, à un peu moins de 15 jours de sa sortie, voilà que ce sont les trophées (ou succès) qui ont fuité et ces derniers nous en révèlent d’ailleurs que ce remake pourrait être plus long et difficile que la majorité des autres jeux de la franchise.

Le jeu le plus long et difficile de la licence ?

Les complétistes et les fans de la franchise le savent très bien, les jeux Resident Evil sont généralement pas bien longs, mais capitalisent surtout sur leur rejouabilité en offrant notamment quelques bonus après une run réussie. La plupart du temps, pour ceux qui cherchent le 100%, il faut terminer les jeux plusieurs fois et même s’essayer au speedrun et au aux défis difficiles, comme le mode Invisible (tous les ennemis sont invisibles), ou encore terminer le jeu au couteau uniquement, etc. Ça dépend des épisodes.

Resident Evil 4 Remake ne déroge pas à la règle et prévoit déjà de nombreux défis, comme c’est déjà le cas avec sa démo. Les trophées annoncent d’ores et déjà la couleur : le jeu sera un peu plus long que la norme et surtout assez difficile. Il est en effet demandé de faire une partie speedrun en moins de 8 heures, ce qui nous permet d’estimer une durée de vie avoisinant les 12-15 heures en moyenne. Un temps de jeu supérieur à la plupart des autres opus de la franchise, à quelques exceptions près comme Resident Evil 6. Pour mémoire, le Resident Evil 4 de 2005 proposait déjà plus ou moins une aventure aussi longue.

Ensuite, on remarquera des trophées liés à des défis qui s ‘annoncent particulièrement retors, comme décrocher une note ultime (S+) en difficulté Hardcore. Finir le jeu en Professionnel (avec une note S+ aussi), la difficulté maximum que l’on n'avait pas vu depuis un moment dans la saga, ou encore faire le jeu sans se soigner, au couteau et / ou sans interagir avec le marchand. Les joueurs les plus téméraires seront donc aux anges tandis que l’on peut d’office s’attendre à déverrouiller de nombreux bonus liés à ces fameux défis optionnels.

Vous pourrez vous lancer dans la chasse aux trophées (et succès) d’ici peu puisque Resident evil 4 Remake est attendu pour le 24 mars prochain sur PS5, Xbox Series, PC et PS4.

Liste des trophées (et succès) Resident Evil 4 Remake