Le remake de Resident Evil 4 fait son arrivée ce jour sur PC, PlayStation et Xbox. Les joueurs vont pouvoir retrouver Leon S. Kennedy, 18 ans après avoir découvert l'aventure en terres espagnoles du jeune homme. Autant dire que cette nouvelle version devrait dépayser même ceux qui connaissent bien Resident Evil 4. Visuellement, ce remake se montre impressionnant. Son gameplay inspiré de Resident Evil 2 et 3 Remake contribue aussi à offrir une expérience de jeu renouvelée. On savait que Resident Evil 4 Remake était très attendu par les joueurs. Pas de doute, le public est au rendez-vous. Resident Evil 4 bat tous les records sur Steam et fait mieux que tous les précédents jeux de la série.

Leon S. Kennedy plus populaire qu'Ethan Winters

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le pic de joueurs simultanés de Resident Evil 4 sur Steam est de 137,357, selon SteamDB. Une performance impressionnante, qui surpasse celle de Resident Evil Village. Depuis sa sortie en mai 2021, l'opus mettant en scène Ethan Winters n'a pas fait mieux que 106,631 simultanés le jour de son lancement. Un chiffre très honorable, certes, mais assez loin derrière Resident Evil 4. Les deux précédents remakes de la licence, Resident Evil 2 et 3, ont réuni au maximum respectivement 74 226 et 60 293 joueurs. Resident Evil 4 Remake reste tout de même très loin d'Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard dans cette catégorie. Le jeu développé par Avalanche a réussi la prouesse de réunir 879 308 personnes au même moment sur Steam. Capcom peut quand même se réjouir de voir Resident Evil 4 aussi populaire sur Steam. Surtout qu'il fait beaucoup mieux que son "concurrent" sorti cette année, à savoir le remake de Dead Space (30,925 joueurs cumulés le jour de sa sortie).

© Capcom

Le premier DLC de Resident Evil 4 déjà daté !

Resident Evil 4 pourrait conserver une moyenne de joueurs élevée dans les prochaines semaines. Non pas que le jeu propose un contenu gargantuesque en l'état, mais ses prochains DLC pourraient assurer à "RE 4" une belle pérennité. Le mode Separate Ways, qui permet d'incarner Ada Wong, devrait faire son arrivée d'ici quelque temps. Les joueurs attendent toujours que Capcom communique officiellement à ce sujet. Le mode Mercenaires, lui, possède déjà une date de sortie. Il sortira le 7 avril prochain sur PC, PS5 et Xbox Series sous la forme d'un DLC gratuit. De quoi prolonger le plaisir pendant un bon paquet d'heures.