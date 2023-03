Dans Resident Evil 4, Leon S. Kennedy ne manque pas d'atouts pour se débarrasser de ses ennemis. Et pour protéger Ashley, qui trouve toujours un moyen de se mettre dans le pétrin. Leon peut utiliser une ribambelle d'armes à feu, des grenades et même envoyer de gros kicks bien placés pour faire chuter ses adversaires. En plus de toutes ces possibilités, il possède aussi un couteau de combat. Cette arme, déjà très appréciée par les joueurs dans la version originale de Resident Evil 4, permet non seulement d'attaquer, mais aussi de repousser les méchants qui agrippent Leon. Mais Capcom prévient : il ne faut surtout pas utiliser le couteau dans certaines circonstances, sous peine de ruiner votre partie.

Capcom demande de ne pas utiliser le couteau à un moment précis dans Resident Evil 4

Dans un communiqué publié sur Twitter, Capcom indique qu'un souci technique peut amener un blocage de votre progression dans Resident Evil 4 Remake. La firme japonaise conseille de ne plus utiliser le couteau dans certaines conditions jusqu'à ce que le problème soit réglé.

Nous confirmons la présence d'un bug sur toutes les plateformes qui rend la progression dans le jeu impossible en réalisant certaines actions dans une zone spécifique. Après une cutscene qui intervient au début du chapitre 12, le joueur reçoit un objet clé. S'il vous plaît, n'attaquez pas avec le couteau tant que la notification d'obtention de l'objet figure en haut à droite de l'écran. Après obtention, l'objet apparaît dans la partie "objets clés et trésors" de la mallette. Si ce n'est pas le cas, rechargez la partie avant le début du chapitre 12.

Une réussite à tous les niveaux pour Capcom

Capcom tente actuellement de résoudre le problème. Même si vous adorez manier le couteau de Leon, on vous conseille quand même de restreindre votre envie pour le moment. Si votre progression dans RE 4 est bloquée à cause de ce souci, pas d'inquiétude. Une fois l'erreur corrigée, vous pourrez reprendre votre partie comme si de rien n'était. Resident Evil 4 Remake connaît un grand succès critique depuis sa sortie. Sur le plan commercial, Capcom se frotte aussi les mains. En seulement 24 heures, le jeu s'est écoulé à plus deux millions d'exemplaires dans le monde. Une belle réussite pour Resident Evil 4 Remake, dont la version originale était déjà légendaire à sa sortie sur GameCube en 2005. Avec le mode Mercenaires qui arrive le 7 avril, Resident Evil 4 devrait rester bien placé dans les jeux solo les plus joués sur Steam.