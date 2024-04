Après avoir complètement divisé avec RE5 et RE6, la saga horrifique de Capcom a fait un retour en force avec le magnifique Resident Evil 2 Remake. Même si votre serviteur reste encore déçu de l'apparition du Licker, à cause d'une mise en scène beaucoup moins marquante que l'original, cela reste une relecture de très haut vol. Si vous avez également aimé voire adoré cette nouvelle version, ou que vous attendiez de la découvrir dans les meilleures conditions possibles sur PS5, il y a peut-être une belle surprise.

Resident Evil 2, 3 et 7 de retour sur PS5 ?

Si les rumeurs disent vrai, Resident Evil 9 pourrait peut-être sortir en 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. En plus de cet épisode de la série principale, Capcom aurait aussi encore plusieurs remakes dans les cartons. Pour l'instant, il n'y a véritablement aucune certitude, mais RE5 et Code Veronica pourraient être les prochains opus à subir un relifting. À moins que l'éditeur ne décide de surprendre en produisant une nouvelle version du premier jeu, mais en troquant les angles de caméra fixes de Rebirth contre une vue à la troisième personne. Mais Capcom aurait plutôt une autre annonce à faire à court terme.

Selon un revendeur roumain, Resident Evil 2, 3 et Resident Evil 7 seraient disposés à revenir sur PS5 plus tard dans l'année. Peut-être même dès cet été selon le site Jocurinoi. Alors vous nous répondrez que les trois jeux sont déjà disponibles sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Et c'est vrai puisque l'éditeur japonais a même déployé des mises à jour gratuites avec de belles nouveautés. Le sound design déjà merveilleux a encore fait des progrès avec la compatibilité audio 3D, le framerate a été amélioré et le ray-tracing a été ajouté.

Malheureusement, si vous êtes attachés au physique, il n'y a aucun moyen de se procurer Resident Evil 2, 3 & 7 de cette manière sur PS5 - ni sur Xbox Series X|S. Toutefois, si l'on en croit la boutique Jocurinoi, des versions boîte PlayStation 5 seraient prévues pour le 31 juillet 2024 - une date qui ressemble à un placeholder pour permettre les précommandes. Depuis cette découverte de RinoTheBouncer, les fiches semblent avoir été supprimées, mais sur Internet, jamais rien ne se perd. Si ça se vérifie, les collectionneurs vont être aux anges et vont pouvoir ajouter ces pièces à leur collection.