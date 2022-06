Resident Evil 2, 3 et 7 devait être sublimé par leur version nouvelle génération, mais sur PC, ça a été un désastre. Capcom a heureusement su réagir très rapidement mais adieu les nouveautés techniques promises.

Resident Evil 2, 3 et 7, retour à la case départ sur PC

Pas de problème pour la version new-gen de Resident Evil 2, 3 et 7 sur consoles, mais sur PC, c'est une autre paire de manche. Plusieurs soucis empêchaient les joueurs d'y jouer dans de bonnes conditions, voire d'y jouer tout court à vrai dire.

D'abord, toute la configuration minimale a été chamboulée. Les jeux n'acceptaient plus les Windows antérieurs à W10, alors qu'ils ne demandent à la base que Windows 7, et les spécificités requises étaient plus costauds. DirectX11 était obsolète et il fallait impérativement DirectX12. Et c'était sans compter sur les mods complètement cassés également. Un lancement catastrophe.

Capcom a toutefois corrigé le tir en laissant aux utilisateurs de Steam la possibilité de réinstaller les anciennes versions de Resident Evil 2, 3 et 7. Mais du coup, en perdant les améliorations telles que le ray-tracing ou l'audio 3D.

Bonjour à tous les fans de Resident Evil ! Suite aux nombreux retours de la communauté, nous avons réactivé la version précédente qui ne comprend pas le ray tracing et l'audio 3D amélioré. La version améliorée et la version précédente seront désormais toutes les deux disponibles.

Capcom a publié la marche à suivre pour revenir en arrière afin de pouvoir rejouer à Resident Evil 2, 3 et 7 normalement. Le temps qu'une solution plus pérenne ne soit trouvée par l'éditeur.

Voici toutes les étapes :