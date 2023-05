Redfall fut une catastrophe à son lancement. Au delà du gameplay assez critiqué et dont vous pouvez retrouver les défauts au sein de notre TEST, le titre souffre aussi de nombreux bugs. Notamment des sauvegardes qui sont corrompues et qui empêchent de profiter pleinement de l'expérience. Conscient des soucis, le studio Arkane est en train de prendre tout ceci à bras-le-corps pour résoudre le problème. Il s'agit du tout premier correctif, le V1.01.

Un correctif pour enfin améliorer Redfall

Il faudra surement de nombreux patchs pour améliorer Redfall en profondeur mais aussi du temps. Cela pourrait bien se compter en mois. Mais en attendant, voici un correctif qui permet d'améliorer les principaux bugs qui empêchent totalement de profiter du jeu pour certains joueurs.

Jouabilité

Correction d'un problème d'écran de chargement infini qui résultait de la suspension et de la reprise du jeu lors d'un déplacement rapide sur la carte

Correction d'un plantage du système de sauvegarde qui résultait de la suspension et de la reprise du jeu lors d'un déplacement rapide sur la carte

Les serveurs

Mise à jour du système serveur de jeu pour une meilleure communication backend avec les serveurs en direct

En effet en visitant les divers forums sur le jeu Redfall on pouvait se rendre compte que des joueurs n'avaient même pas la possibilité de sauvegarder. Ce patch pourra au moins permettre cette fonctionnalité essentielle. Le mode de jeu 60 FPS particulièrement attendu sur console est toujours au programme et en préparation. On ne sait rien de plus pour le moment.

Redfall, la catastrophe

Dans une interview, Phil Spencer, patron de Xbox, a donné son ressenti sur le FPS et il parle lui même de l'échec du jeu en interne. L'homme précise notamment les choses sur les problèmes de qualité et précise tout de même que le studio Arkane fait tout son possible pour résoudre l'ensemble. De notre coté voici les principaux défauts que l'on a pu souligner au fil du TEST :

La technique qui date

Les sensations de shoot absentes

Le level design peu inspiré

Pas de mode 60 FPS sur Xbox au lancement

Le scénario anecdotique

L'IA risible

Le bestiaire qui manque de folie

Le game Design parfois étrange

Bref, avec tout ça vous avez surement compris que si le jeu vous intéresse il va falloir se montrer extrêmement patient. C'est le plus gros échec du studio Arkane à ce jour et on espère que ça sera le dernier et que les prochaines productions seront un succès.