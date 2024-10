Après de nombreux leaks à son sujet, Rockstar Games a enfin officialisé l'arrivée le 29 octobre sur PC de Red Dead Redemption, sorti en 2010 sur Xbox 360 et PS3. Après plusieurs remises au goût du jour sur consoles, les PCistes peuvent enfin découvrir comme il se doit ce titre culte dans l'Ouest Sauvage américain. Le studio en a naturellement profité pour partager les configurations recommandées pour profiter au mieux du voyage en compagnie de John Marston.

Quel PC pour bien faire tourner le portage de Red Dead Redemption ?

Les joueurs PC désespéraient de voir un jour Red Dead Redemption arriver sur leur machine. Ce rêve est enfin devenu réalité, et Rockstar Games semble avoir voulu faire les choses comme il se doit pour un tel événement. Le titre vieux de 14 ans devrait en principe s'afficher sous ses plus beaux atours (4k@144 Hz, support du DLSS/FSR, du Frame Generation, des écrans ultra-larges et autres joyeusetés modernes du monde du PC). Outre le jeu de base, son excellent DLC Undead Nightmare aura droit au même traitement. Voici donc les specs recommandées, affichées sur la page Steam du jeu, pour profiter au mieux de la version PC de Red Dead Redemption :

Configuration minimale

Nécessite un processeur et un système d'exploitation 64 bits

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel® Core™ i5-4670 / AMD FX-9590

Mémoire : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R7 360

DirectX : version 12

Stockage : 12 Go d'espace disponible

Carte son : Compatible Direct X

Configuration recommandée

Nécessite un processeur et un système d'exploitation 64 bits

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel® Core™ i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500X

Mémoire : 8 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GTX 2070 / AMD RX 5700 XT

DirectX : version 12

Stockage : 12 Go d'espace disponible

Carte son : Compatible Direct X

Notes supplémentaires : SSD recommandé

On remarque ainsi que la configuration recommandée pour la version PC de Red Dead Redemption se montre un tantinet gourmande pour un jeu vieux de 14 ans remis au goût du jour. Espérons en tout cas qu'elle sera mieux optimisée qu'une certaine GTA Trilogy The Definitive Edition au lancement pour le moins catastrophique en 2021. Pour combler les PCistes fans de Rockstar Games, ne manque plus qu'une confirmation de la sortie de GTA 6 sur cette plateforme. Mais ça, c'est hélas encore une autre histoire...

Source : Page Steam de Red Dead Redemption PC