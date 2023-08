Rockstar fait scandale avec son remaster de Red Dead Redemption et les choses viennent de flamber de plus belle à cause d'une nouvelle découverte qui ne passe pas du tout.

C’est le jeu polémique du moment, le remaster de Red Dead Redemption est actuellement la cible de critiques extrêmement acides. La communauté, fans ou non, est très remontée contre Rockstar depuis l’annonce du jeu, et encore plus depuis que les premiers retours sont tombés. Alors que tout le monde s’attendait déjà à une suite, un remake ou au moins un remaster digne de ce nom, c’est finalement la déception qui a frappé.

Red Dead Redemption fait scandale et ça ne s'arrange pas

Déçus oui, et c’est peu dire. En réalité, les réseaux sociaux sont inondés de critiques et de moqueries et ce, même si certains joueurs n’ont jamais eu l'occasion d'en jouer au jeu. La raison ? Une version du jeu culte de Rockstar qui n’est ni à la hauteur du titre, ni à la hauteur de la réputation du studio. Il faut dire qu’un remaster qui ne peut aller au-delà des 30 fps sur les consoles de salon les plus récentes, ça a de quoi frustrer, surtout lorsque celui-ci est vendu au prix fort. Puisque oui, c’est ici aussi l’une des raisons de la colère des joueurs, le prix.

Que ce soit sur Nintendo Switch, Xbox ou PS4, cette ressortie de Red Dead Redemption coûte 50€. Un prix justifié selon le PDG de Take-Two, mais qui reste en travers de la gorge des joueurs. Pire encore, un nouveau bundle à 100€ vient d'apparaître en ligne sur le PS Store (en promo à 67€ pour les abonnés PS Plus) et le Microsoft Store. Autant vous dire que le scandale a repris de plus belle suite à cette découverte. Ce pack comprend le remaster de Red Dead Redemption et Red Dead Redemption 2. Pour info, la version Xbox 360 de Red Dead Redemption est encore vendue à 30€ sur le Microsoft Store. Oui, ça pique quand même, on ne va pas se mentir.

Un remaster qui ne passe pas du tout

Cette nouvelle découverte, finalement peu suprenante, a fait exploser le scandale sur réseaux sociaux. On vous passera les commentaires salés, mais pour beaucouo, les prix pratiqués sont honteux et ridicules. Le remaster de Red Dead redemption ne fait clairement pas l’unanimité. Avec cette nouvelle version de osn jeu culte, Rockstar s’est méchamment pris les pieds dans le tapis alors que tous les projecteurs sont braqués sur lui depuis l’annonce de GTA 6. Si la débâcle est actuellement assumée par la maison mère, le studio, quant à lui, est resté muet pour le moment.

Pourtant, tout n'est pas à jeter à première vue puisque sur Nintendo Switch notamment, le jeu s'en sort à merveille et s'avère même très plaisant à jouer. Mais est-ce suffisant pour justifier le prix et l'absence de multijoueurs, par exemple ? Il semblerait que pour les joueurs, c'est un grand non.

Et vous, vous en pensez quoi de cette histoire autour du remaster de Red Dead Redemption ?