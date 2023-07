Cela fait de très longs mois qu'on entend parler de Red Dead Redemption Remastered. Mais jusqu'ici, aucune nouvelle officielle de la part de Rockstar Games ou de l'éditeur Take-Two Interactive. Au point où l'on peut légitimement se poser la question de savoir si tout cela est vrai dans le fond. La rumeur est ravivée aujourd'hui par la découverte de deux informations.

Red Dead Redemption Remastered, enfin l'annonce avec une surprise ?

Depuis un certain temps maintenant, des personnes et différents revendeurs en ligne affirment qu'un remaster de Red Dead Redemption est en chemin. Un bruit de couloir tenace qui a peut-être été confirmé indirectement par Take-Two. La maison-mère de Rockstar et l'éditeur de la franchise. Dans un rapport qui fait état des projets de l'entreprise pour l'exercice fiscal 2024, Take 2 a déclaré vouloir sortir « deux nouvelles itérations de titres déjà sortis sur le marché ». L'un des des jeux pourrait être Red Dead Redemption Remastered.

Un autre détail vient aussi renforcer énormément cette rumeur. C'est l'évaluation réalisée par l'organisme de classification coréen. Une étape obligatoire avant toutes les sorties de jeux vidéo. Il y a quelques heures, une nouvelle bombe a été lâchée. Le twittos Tez2, très connu de la communauté, a partagé une image qui a été uploadée en toute discrétion sur le site de Rockstar. Un logo « Red Dead Redemption (Rockstar Presents Ver) » avec le nom de code suivant « RDR1RSP ». Le « R » pourrait être pour remaster et le « SP » pour single-player. Un remaster sans le multijoueur ?

L'autre énorme surprise, c'est qu'une version Nintendo Switch serait prévue si l'on se fie à une trouvaille de Tez2. On rappelle qu'à la base, Red Dead Redemption n'est sorti que sur PS3 et Xbox 360. Même pas sur PC. Imaginez pouvoir refaire l'aventure au beau milieu du Grand Canyon ? Oui, ok, ça coûterait cher et ce n'est pas le meilleur spot pour recharger la console de Big N, mais l'idée est là. Selon les rumeurs, l'annonce pourrait tomber en août.

Une mise en bouche pour patienter jusqu'à GTA 6

À un moment, une rumeur suggérait que Rockstar Games avait totalement abandonné RDR Remastered au profit de GTA 6. Mais il faut croire que le studio ainsi que l'éditeur ont revu leurs plans à ce sujet. Même s'il ne s'agit que d'un remaster, la pression doit être forte actuellement dans les locaux du géant américain pour deux raisons. La première, c'est que Red Dead Redemption, comme sa suite RDR2, sont l'un des plus gros succès de Rockstar. Il y a un réel amour pour la franchise chez les joueurs. La seconde, c'est le flop complet de GTA Trilogy à son lancement. Les trois jeux remasterisés sont arrivés dans un piètre état technique, ce qui n'a cependant pas empêché la compilation de s'écouler à des millions d'exemplaires.

Red Dead Redemption Remastered devra donc être irréprochable. Bien que, comme Grand Theft Auto Trilogy Definitive Edition, les fans risquent de s'arracher le soft sans réfléchir. La semaine dernière, l'équipe de Digital Foundry a réalisé une vidéo de RDR en 4K 60fps pour montrer à quoi pourrait ressembler un remaster. Un projet réalisé sur un PC équipé d'une RTX 4090, le haut de gamme de Nvidia, avec un émulateur PS3.