Faut-il craindre le pire pour la sortie de Red Dead Redemption sur Nintendo Switch ? Un détail important sur cette version fait de plus en plus peur à quelques jours du lancement.

On y est ! Red Dead Redemption revient ce jeudi 17 août 2023 sur PS4 et Nintendo Switch mais en version remasterisée. À la différence de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, Rockstar Games a fait le choix d'un portage. Une annonce décevante qui a fait vivement réagir sur la Toile et pas de manière positive. Le poids du jeu sur la console de Big N sera t-il une autre mauvaise nouvelle ?

Quelle taille pour Red Dead Redemption sur Nintendo Switch ?

Depuis sa révélation, Red Dead Redemption fait l'objet de vives critiques à cause de l'absence d'améliorations graphiques. Mais Take-Two Interactive, pour une raison non expliquée, a décidé de ne pas retaper son titre et a ainsi fait mentir toutes les rumeurs sur le retour de ce jeu emblématique. Les détails techniques des deux versions n'ont pas encore été dévoilés, mais on sait le poids que le titre devrait occuper sur Switch.

Selon NintendoHome, Red Dead Redemption pèse 11,6 Go sur Nintendo Switch. Une taille qui englobe l'aventure principale et le DLC Undead Nightmare. Un poids relativement raisonnable lorsque l'on sait que des jeux tels que NBA 2K23 demande 53,7 Go d'espace par exemple ou 31,5 Go pour The Witcher 3. Il requiert également moins de place que Zelda Tears of the Kingdom et ses 18,63 Go.

Avec ce poids, Red Dead ne sera t-il pas charcuter dans tous les sens ? On peut légitimement se poser la question vu l'ampleur du jeu initial et le fait que Rockstar ne soit pas un élève modèle pour ses jeux Switch. Le soft et son extension seront-ils présents sur la cartouche lors de la sortie en boîte ? Ce n'est pas certain. Pour réaliser des économies, certains éditeurs font le choix de mettre le minimum de données sur le support physique Switch. Dès lors, c'est au joueur de télécharger le reste sur sa carte SD et ce sera peut-être le cas pour Red Dead Redemption. À ce jour, il existe des cartouches de 2, 8, 16 et 32 Go. Tout n'est donc pas perdu et il faut croiser les doigts pour Take-Two Interactive n'oblige pas les acheteurs de la version boîte à faire chauffer leur connexion.

Une nouvelle édition controversée

Même plusieurs jours après son annonce, Red Dead Redemption continue de se faire détruire par les joueurs. Le review bombing sur YouTube a d'ailleurs explosé avec 38 000 « J'aime » pour 240 000 « J'aime Pas » en ce qui concerne le trailer international du jeu. Une polémique qui s'est peut-être accentuée après les récents propos de Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive. Le patron de la société a en effet estimé que le tarif de 49,99€ (50$) était un excellent rapport qualité-prix. « C'est ce que nous estimons être le prix le plus juste d'un point de vue commercial. [ndlr : l'extension Undead Nightmare] était un excellent jeu autonome lors de sa sortie. Nous pensons donc que c'est un excellent pack et rapport qualité-prix pour les consommateurs ».

Du côté des fans, c'est l'inverse puisque des dizaines de milliers de commentaires ont justement dénoncé cette pratique tarifaire. « C'est une honte. 50$ pour un portage d'un jeu vieux de 13 ans. Pas de remake, pas de remaster, pas de version PC, pas de 60fps » ou encore « Rockstar Games a retiré Red Dead Redemption du service de streaming PS Plus pour ensuite le refourguer aux utilisateurs PlayStation au prix fort » a t-on pu lire ici et là.

Le premier comparatif vidéo - qui est cependant critiquable puisque certains extraits ne sont pas capturés au même moment de la journée - n'a pas non plus calmé les esprits. Finalement, les mieux lotis risquent d'être les possesseurs