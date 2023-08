Après des mois d'attente, Rockstar Games et Take-Two Interactive ont mis fin au suspens. Red Dead Redemption reviendra bien dès cet été - pour la version numérique - sur PS4 et Nintendo Switch. Et malheureusement, il ne s'agit d'un remaster comme suggéré par des rumeurs, mais d'un portage vendu plein pot. Quelques heures après la grande révélation, la pilule ne passe toujours pas.

Les joueurs dégoûtés par l'annonce de Red Dead Redemption...

Oubliez Red Dead Remastered, le jeu de cowboys de Rockstar Games n'aura pas le droit à un lifting graphique au désespoir des fans. En effet, à la différence de GTA The Trilogy Definitive Edition, le soft 2023 sera un simple portage de la version PS3 et Xbox 360, sur PS4 et Nintendo Switch. Une nouvelle édition moins fournie qu'à son lancement puisque cette fois, le multijoueur ne sera pas de la partie. Et pour couronner le tout, cette ressortie est facturée au prix de 49,99€ pour le titre complet avec la présence du DLC Undead Nightmare. Un très mauvais plan selon un paquet de joueurs.

Sur la Toile et les différents réseaux, les fans de Red Dead Redemption ont exprimé leur immense déception face à cette annonce. Ce qui énerve le plus, c'est le prix, le manque d'améliorations et l'absence, encore et toujours, d'une mouture PC. « Impossible que ce soit vendu 50 dollars, n'est-ce pas ? »; « C'est une honte. 50$ pour un portage d'un jeu vieux de 13 ans. Pas de remake, pas de remaster, pas de version PC, pas de 60fps »; « Rockstar Games a retiré Red Dead Redemption du service de streaming PS Plus pour ensuite le refourguer aux utilisateurs PlayStation au prix fort »; « Si vous voulez un remake/remaster digne de ce nom, alors n'achetez pas ce crash grab » peut-on lire à divers endroits.

Le trailer de Red Dead Redemption est victime d'un review bombing. À l'heure de publier cet article, il cumule plus de 80 000 « J'aime pas » pour environ 32 000 « J'aime ». Plusieurs joueurs regrettent également le Rockstar Games d'antan qui, selon eux, n'existe plus. « J'ai du mal à croire que Rockstar était autrefois un « gentil » dans l'industrie. Si l'on prend en compte les améliorations apportées à la version Xbox, gratuitement qui plus est, c'est insultant qu'ils fassent payer un jeu de 2010 au tarif d'un AAA. Et bien sûr, c'est toujours impossible d'avoir un portage PC » déclare un internaute.

Crédits : YouTube.

... et par Rockstar Games

Dans les commentaires de notre article, easy ledur est du même avis sur cette annonce de Red Dead Redemption. « Honnêtement, aucune surprise pour moi, R* n'est plus ce qu'elle était avant GTA 5. Je le regrette car c'était vraiment ma boite préférée, là, il y a juste une recherche d'argent facile… Peut-être est-ce de notre faute, en partie, de les avoir gavés avec le online de Grand Theft Auto 5 ? Peut-être, mais ça n'explique certainement pas tout. Dommage… ». Un constat amer qui est partagé par beaucoup. Une déception d'autant plus grande que GTA Trilogy était déjà sorti dans un état technique désastreux.

Après la révélation de Red Dead Redemption, un utilisateur de Twitter a déterré une déclaration de Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, qui vieillit mal. « La remasterisation a toujours fait partie de notre stratégie. Nous avons fait les choses différemment de la concurrence. Nous ne nous contentons pas simplement de porter les titres, nous prenons le temps de faire le meilleur travail possible. En modifiant le titre pour correspondre à la nouvelle technologie sur laquelle nous le lançons ». Des propos tenus dans le cadre de Grand Theft Auto V qui a eu le droit à trois éditions sur trois générations de consoles. À titre de comparaison, et même si les temps de développement et la complexité des jeux d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux du passé, il y a eu trois épisodes de la saga sur PS2.

Si jamais vous êtes malgré tout hypés par le retour de Red Dead Redemption, ce sera disponible le 17 août 2023 sur PS4 via le PlayStation Store et Nintendo Switch via l'eShop. Les versions physiques seront proposées à partir du 13 octobre 2023.