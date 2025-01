Alors que le feu des projecteurs est maintenant braqué sur le prochain jeu de Rockstar qu'est GTA 6, Red Dead Redemption n'a visiblement pas encore totalement fini de faire parler de lui après le portage PC du premier opus, dix ans après sa sortie originale, deux mois auparavant. La licence typée western fait ainsi l'objet d'une découverte qui laisse sous-entendre qu'une surprise pour le moins improbable se préparerait à son sujet, entre autres myriades de possibilités.

Red Dead Redemption bientôt dans une nouvelle frontière inconnue ?

Ladite découverte nous provient de SamLeakss, un leaker plutôt réputé s'agissant de Fortnite et Rocket League. Puisqu'un crossover entre Red Dead Redemption et Rocket League paraît par trop improbable, il se pourrait donc que la licence phare de Rockstar s'invite bientôt sur le jeu-service Battle Royale aux œufs d'or d'Epic Games. C'est du moins ce que l'on peut retirer d'une image partagée par SamLeakss, qui prend la forme d'une enquête auprès des joueurs de Fortnite.

Celle-ci liste quantité de nouveaux possibles crossovers avec d'autres licences vidéoludiques cultes et autres. Parmi les noms les plus notables, on peut donc tout d'abord relever l'élément qui nous intéresse le plus ici : Arthur Morgan, l'iconique personnage principal de Red Dead Redemption 2. On peut également retenir pêle-mêle Kingdom Hearts, Les Simpsons, Super Smash Bros, Five Nights at Freddy's, Metroid ainsi que One Piece parmi les candidats potentiels d'un crossover avec Fortnite. D'autres propositions encore plus improbables et saugrenues comptent Pokémon, ou encore Young Sheldon, le spin-off de Big Bang Theory.

La liste mentionne également l'excellent anime Cyberpunk Edgerunners, exclusif à Netflix. Rappelons que Fortnite (mais aussi Rocket League en l'occurrence) a tout récemment accueilli un crossover avec Cyberpunk 2077, en la personne de V (mais seulement dans sa version féminine) et Johnny Silverhand. La suite logique serait donc en effet d'intégrer certains personnages devenus emblématiques de Edgerunners. S'agissant d'Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2, il faudra attendre de voir. Pour rappel, GTA était avant lui un candidat sérieusement envisagé par Epic pour rejoindre Fortnite, pour l'instant sans suite sur le sujet.

Source : SamLeakss sur X.com