L'Ouest sauvage de Red Dead Redemption 2, l'un des plus grands chefs d'œuvre de Rockstar est une constante invitation au voyage. Déjà superbe grâce au moteur propriétaire RAGE, il le devient encore grâce à des mods et une configuration PC très musclée. La preuve en vidéo.

Red Dead Redemption 2 continue de nous émerveiller

Au-delà d'un solide gameplay, certains jeux nous emportent simplement grâce à leur ambiance et leur direction artistique. Dans cette catégorie, peu de titres arrivent à la cheville de Red Dead Redemption 2. Même cinq ans après sa sortie, on prend encore plaisir à parcourir ces contrées sauvages sur son fidèle destrier. L'expérience est devenue encore plus plaisante au fil du temps grâce au support des mods.

Digital Dreams, une chaîne YouTube spécialisée dans le domaine, nous le démontre encore avec une vidéo qui est un régal pour les yeux. La masterclass de Rockstar est ici affichée dans toute sa gloire en 8K à 60 fps. La claque visuelle est de plus renforcée par un mod visant à pousser les curseurs graphiques dans leurs extrêmes. La fête est enfin complétée par le mod propriétaire Beyond All Limits. Il s'agit du Reshade maison de la chaîne, permettant d'apporter un grain particulièrement réaliste aux effets d'ombre et de lumière. Voyez plutôt le résultat !

Cheval bien harnaché obligatoire

Pour parvenir à un résultat aussi somptueux, Digital Dreams a détaillé la configuration PC utilisée. Il faut bien sûr compter sur une carte graphique monstrueuse en la personne de la RTX 4090. Elle est épaulée par un Ryzen 9 7950x côté processeur. Comptez également sur entre 32 Go de mémoire vive DDR5, et plus précisément le kit G-Skill Trident 6000 MHz. Le tout est enfin stocké sur un SSD M.2 Samsung 970 Evo Plus d'une capacité de 1 To.

L'excellence visuelle a malheureusement un prix. Mais une telle configuration permet d'être armé pour les jeux les plus gourmands comme Cyberpunk 2077 ou les futures claques graphiques à venir portées par l'éblouissant Unreal Engine 5.