La semaine dernière, Kotaku rapportait un potentiel retour de l'iconique Rayman. Ubisoft a ensuite corroboré ce rapport en indiquant « explorer une nouvelle phase pour la franchise ». Celle-ci prendrait pour l'instant la forme d'un Remake du tout premier jeu, impliquant une partie de l'équipe désormais dissoute ayant travaillé sur Prince of Persia The Lost Crown. Pour le retour en grandes pompes du héros sans bras ni jambes, son fantasque créateur, Michel Ancel, aurait été consulté. Celui-ci l'a confirmé via son compte Instagram, en y mettant certaines formes.

Michel Ancel met les poings sur les i concernant son rôle dans le retour de Rayman

Michel Ancel est un nom qui peut évoquer des sentiments contradictoires. On le connaît principalement pour être le papa notamment de Rayman et Beyond Good & Evil. Deux œuvres emblématiques d'Ubisoft, qui ont marqué leur temps. D'autres, et notamment de nombreux employés du géant français, se rappellent cependant plutôt de lui pour être une personnalité controversée. L'homme n'était apparemment pas un collègue modèle, avec un caractère a priori très volatile, et un certain ego.

Alors qu'Ubisoft a ces dernières années été entaché par de terribles affaires de harcèlement au travail, l'influence de Michel Ancel et ses contributions notamment autour de Rayman lui auraient conféré un statut d'immunité aux yeux des dirigeants. Lorsqu'il a quitté en 2020 le navire en grosse difficulté Beyond Good & Evil 2, beaucoup de ses collègues auraient poussé un profond soupir de soulagement. Quatre ans plus tard, son statut de consultant pour Rayman intrigue autant qu'il inquiète.

Sur Instagram, celui-ci a ainsi confirmé son implication dans cette « exploration » autour de Rayman, avec un message assez remonté. Vous pouvez le trouver dans son intégralité ci-dessous via une capture d'écran. On peut en tout cas retenir la phrase suivante : « Concernant Rayman, je suis très heureux d'avoir été consulté et c'est un vrai plaisir de savoir que lui et ses potes reviennent ». Pour l'heure, il ne serait question que d'un Remake du premier opus. Reste à voir ce qu'Ubisoft réserve pour cette « nouvelle phase » de sa mascotte, et à quel point son controversé créateur sera impliqué.

Source : Michel Ancel sur Instagram