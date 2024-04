Un projet ambitieux a capté l'attention des fans de la franchise Rayman. Un remake de Rayman 3 utilisant le puissant moteur graphique Unreal Engine 5. Ce projet, entrepris par un développeur amateur, promet de revitaliser le classique jeu de plateforme avec des graphismes modernes et des détails visuels époustouflants. La vidéo est bluffante. Comme vous pouvez le voir.

RayMan 3 fait des folies

Rayman 3, initialement sorti en 2003, est le troisième opus de la série emblématique créée par Michel Ancel. Le jeu est célèbre pour son gameplay dynamique et son univers coloré, peuplé de personnages fantaisistes et de paysages imaginatifs. Ce titre avait été bien accueilli pour son approche innovante des jeux de plateforme et pour son style artistique unique, marquant une évolution notable par rapport à ses prédécesseurs.

Le remake en Unreal Engine 5, révélé à travers une vidéo publiée par le créateur du projet, montre un niveau de détail et une qualité graphique qui étaient inimaginables au moment de la sortie originale du jeu. L'utilisation de Unreal Engine 5 permet non seulement une amélioration visuelle, avec des textures plus fines et des effets de lumière réalistes, mais aussi une physique améliorée. Rendant l'expérience de jeu encore plus immersive.

Cette initiative n'est pas seulement une démonstration de la puissance technique de Unreal Engine 5. Mais elle témoigne également de l'affection durable de la communauté pour Rayman. Le projet suscite un intérêt particulier car il coïncide avec une période où les remakes de jeux classiques sont de plus en plus populaires. Offrant aux nouvelles générations de joueurs la possibilité de découvrir des jeux emblématiques dans un format visuellement et techniquement à jour. On ne sait pas encore quand tout ceci sera disponible. Ni même si Ubisoft va laisser faire.