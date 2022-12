Malgré le temps qui passe, Rainbow Six Siege continue d'être un jeu multijoueur très fréquenté. Assez pour attirer des hackers et leurs méthodes.

Rainbow Six Siege n'a pas à rougir de la concurrence, qui est de toute façon inexistante dans le genre, à part peut être Ready or Not qui joue beaucoup plus sur le réalisme. Malgré les années (2015), le titre de chez Ubisoft est considéré comme l'une des meilleures productions de l'éditeur francophone et le FPS reçoit toujours autant de nouveaux contenus et nouvelles mises à jour. Pour autant, une série de hacks est venu gâcher la tranquillité des joueurs et la communauté avec des méthodes peu scrupuleuses. Explications :

Rainbow Six Siege, victime de nouvelles méthodes de hack

Cela a commencé comme une mauvaise blague. Au fur et à mesure que les joueurs atteignaient des moments importants d'un match de Rainbow Six Siege, leur écran était obscurci par une image d'un poulet de dessin animé. Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous :

Même si très gênant, cela reste assez bon enfant. Mais vous voyez le problème venir, très vite la situation s'est envenimée. Cela a rapidement pris de l'ampleur, jusqu'au moment où les pirates ont commencé à injecter des images pornographiques et des images gores dont notamment des plans de cadavres mutilés, traumatisant certains joueurs au passage de Rainbow Six Siege. Cela est arrivé évidement à des utilisateurs Twitch, et comme la plateforme de streaming est intransigeante avec ce genre de contenus, une foire aux bans à pu commencer.

En réponse à cette épidémie de hack, Ubisoft est actuellement en train de travailler sur un correctif. On se doute que c'est actuellement LA principe priorité à gérer pour le studio de Montréal. En tout cas ce genre de situation permet une fois de plus de se rendre compte que l'esprit humain innove toujours pour nuire à son voisin.

Que pensez-vous de ce type de hack ? Avez-vous été impacté par celui-ci au sein du FPS ?