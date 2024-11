Après 9 ans, Tom Clancy's Rainbow Six Siege tient encore bon et a même connu son plus gros pic de joueurs sur Steam il y a huit mois de cela avec 201 933 personnes. Pour maintenir l'intérêt aussi longtemps, Ubisoft a recours au modèle traditionnel de saisons avec des changements et rééquilibrages au fil du temps. L'éditeur est justement sur le point de lancer un tout nouveau chapitre « Opération Collision Point » qui va apporter une fonctionnalité très attendue. Un gros changement qui ne plait cependant pas à tout le monde.

Une grosse nouveauté arrive dans Rainbow Six Siege

Joueuses et joueurs de Rainbow Six Siege, l'ultime saison de l'Année 9, Opération Collision Point, du jeu sera disponible dès le 3 décembre 2024 sur consoles et PC. Comme d'habitude, il y aura encore un rééquilibrage de différents éléments et de nouvelles mesure d'anti-triche qui seront fort utiles pour une fonctionnalité très attendue. Après toutes ces années, le cross-play entre le PC et les consoles (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One) a été annoncée avec un lancement au 3 décembre prochain également.

« Les avancées en matière de protection des joueurs cette saison incluent des ajustements des pénalités MouseTrap pour prendre en compte le cross-play, l'annulation automatique des matchs si un tricheur est détecté, une refonte du centre de réputation, et la modération des gros mots par l'IA ». Si certains commencent déjà à s'affoler, sachez que le cross-play de Rainbow Six Siege sera encadré pour éviter un déséquilibre.

Par exemple, le système MouseTrap qui détecte l'emploi du combo clavier-souris, sanctionneront les utilisateurs qui seront contraints de jouer avec les joueurs PC pendant 90 jours. De même, si des tricheurs sont repérés, les matchs seront annulés sans qu'il n'y ait de pénalité au niveau du rang de matchmaking. Rainbow Six Siege proposera aussi différentes options de matchmaking : entre les utilisateurs d'une même plateforme, entre les joueurs PlayStation et Xbox, et enfin entre les usagers PC et consoles. Ubisoft a donc pris des précautions, mais cette décision fait déjà rager certains parmi la communauté qui craignent le pire, malgré les mesures.

Source : Ubisoft.