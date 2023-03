Cela fait bien longtemps que le jeu vidéo n'est plus un loisir de niche. Mieux, l'industrie du JV est devenue le plus gros marché du divertissement, le plus lucratif. Le PC et les consoles représentent évidemment une part importante des recettes générées, mais ce sont surtout les jeux mobiles qui ont explosés ces dernières années. Il faut donc bien comprendre que plus que du divertissement, le jeu vidéo est avant tout une industrie générant énormément d'argent.

Il est donc important de s'intéresser à l'évolution du secteur. Cela passe notamment par une concurrence de plus en plus rude. Et qui dit concurrence, dit forcément exclusivités et des rachats en pagaille. Vous vous rappelez probablement de l'énorme acquisition de Bethesda par Microsoft en 2021, pour 8,1 milliards de dollars. Le rachat dont nous vous parlons aujourd'hui n'implique pas (du tout) une somme aussi colossale, mais elle mérite que l'on en parle. Et pour cause, le studio concerné est très en vue : c'est lui qui développe le remake de System Shock !

Les développeur du remake de System Shock officialisent le rachat du studio

C'est sur Twitter que l'annonce a été officialisée par Nightdive Studios : les développeur américains sont sur le point d'être rachetés par Atari. L'acquisition ne serait pas encore finalisée, mais la décision a déjà été prise, en témoigne le tweet publié ci-dessous.

C'est une grande victoire pour notre équipe ! Alors que nous cherchons à continuer de produire de nouveaux jeux et des remasters de haute qualité qui rendent justice aux œuvres originales, nous ne pouvions penser à de meilleur partenaire à long terme qu'Atari.

D'après nos confrères de Yahoo! Finance, l'acquisition de Nightdive Studios devrait être acté pour la somme de 10 millions de dollars (environ 9,2 millions d'euros). Entreprise née aux Etats-Unis en 1972, Atari est devenu française en 2003, suite à son rachat par Infogrames. Elle est surtout connue pour avoir participé à la démocratisation du jeu vidéo, en particulier aux Etats-Unis. On lui doit notamment l'Atari 2600, célèbre console produite à partie de 1977.

Les internautes sont quant à eux bien moins enthousiastes. Sous le tweets du studio, ils sont nombreux à s'inquiéter de l'indépendance créative des développeurs. Certains se demandent également si cette situation aura un impact sur l'avenir de System Shock. Nouveaux reports, modifications réclamées par l'éditeur... les joueurs ne veulent pas que le titre soit impacté par ce rachat. Bref, Atari aura fort à faire pour gagner la confiance des gamers.

Où en est le remake de l'ancêtre de Bioshock ?

Initialement sorti en 1994, System Shock est un FPS flippant et claustrophobique. Rapidement devenu culte, il a fait l'objet d'un coup de neuf en 2015. A l'époque, c'est déjà Nightdive Studios qui s'étaient chargé de cette "Enhanced Edition" destinée aux PC. Cette fois, c'est un véritable remake sur lequel travaille le studio. Après plusieurs trailers, démos et reports, le titre devrait voir le jour le 30 mai 2023. Il est présenté comme "le remake intégral du jeu révolutionnaire de 1994, préservant les mécaniques de jeu cultes de l'époque agrémentées de nouveaux graphismes HD, d'une refonte des contrôles, d'une interface améliorée et de nouveaux sons et musiques". Plus que deux mois à patienter !