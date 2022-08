C'est désormais bel et bien officiel, le développeur et éditeur français Quantic Dream derrière Heavy Rain, Detroit et prochainement sur un jeu Star Wars a été racheté par la société chinoise NetEase. En effet le géant a annoncé aujourd'hui l'acquisition, faisant suite aux investissements dans Quantic Dream il y a maintenant trois ans.

Des propos rassurants pour les français de Quantic Dream ?

NetEase se veut rassurant et précise que le studio continuera de fonctionner de manière indépendante, en se concentrant sur la création et la publication de ses jeux vidéo et cela sur toutes les plateformes. William Ding, PDG et directeur de NetEase ajoute :

NetEase tiendra sa promesse d'aider Quantic Dream à réaliser son plein potentiel. En combinant la créativité sauvage et l'orientation narrative exceptionnelle de Quantic avec les puissantes installations, ressources et capacités d'exécution de NetEase, nous pensons qu'il existe des possibilités infinies qui redéfinissent l'expérience de divertissement interactif que nous offrons aux joueurs du monde entier.



Ce qui est certain c'est qu'avec les moyens financiers de NetEase il y a effectivement de belles possibilités pour Quantic Dream de voir plus grand. De manière générale, cela symbolise aussi une plus grande sécurité financière pour les divers projets du studio français. Un investissement qui devrait sans doute être profitable aussi pour NetEase quand on sait par exemple qu'un certain Star Wars Eclipse est entre les mains des développeurs français. Et quand un jeu Star Wars est dans les parages on sait que beaucoup d'argent rentre en jeu.

D'après David Cage (PDG du Quantic) cela devrait aussi profiter aux employés directement. Il ne reste plus qu'à voir ce qui va résulter de cette acquisition.