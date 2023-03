C'est la journée des patchs pour les produits Sony. Après la PS5 avec sa mise à jour 7.00 qui ajoute enfin Discord, le casque PSVR 2 s'améliore également. Cependant, certaines modifications ne seraient pas annoncées par PlayStation. Effets placebo d'utilisateurs ou vraies retouches importantes ?

Le PSVR 2 accueille une nouvelle mise à jour

Avec la mise à jour 7.00 de la PS5, Sony a introduit deux améliorations officielles pour le PSVR 2. La première concerne la bibliothèque de jeux avec la possibilité de trier vos titres PlayStation VR 1 & 2 pour les retrouver plus facilement. La deuxième, c'est l'actualisation du logiciel des manettes Sense du casque pour une meilleure stabilité et pouvoir les mettre à jour avec une connexion sans fil. Des révisions mineures donc, sauf si ça corrige les bugs sur la manette droite rencontrés par certains joueurs. Mais là-dessus, aucun mot de la part de Sony Interactive Entertainment.

Alors comme souvent, il faut plutôt se tourner vers la Toile pour dénicher des informations plus palpitantes. Et justement, des possesseurs du PSVR 2 ont partagé leur expérience, après installation de la mise à jour, sur les forums de Reddit (via PlayStationLifeStyle). Si l'on se fie à ces retours, la qualité d'image aurait été améliorée sur Horizon Call of the Mountain et Gran Turismo 7, les deux fers de lance du casque PlayStation 5.

Une autre personne, elle, affirme que cette mise à jour a corrigé un problème avec sa télé. Un souci qui empêchait la TV de s'éteindre convenablement après l'extinction du PSVR 2. Comme pour les retours sur la qualité d'image, difficile de savoir où se situe la réalité.

Image du PS VR 2 dans son habitat naturel. Crédits : RoadToVR.

Une mauvaise nouvelle

Ce qui est certain, c'est que le PSVR 2 a une marge de progression évidente, notamment dans le domaine de la lecture de médias puisque les blu-ray 3D ne sont pas pris en charge pour l'instant. Ca pourrait l'être à l'avenir... mais peut-être pas avec les disques physiques. Wait & see.

Au-delà de ça, on a appris une mauvaise nouvelle au sujet de The Walking Dead : Saints & Sinners et de sa mise à jour PlayStation VR 2 qui ne sera pas gratuite pour tout le monde.