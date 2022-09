Le PSVR 2 sera disponible début 2023. Mais pour l'instant, les joueurs sont encore dans le flou sur la date de sortie exacte, le prix ou même le line-up de lancement. Les choses s'accélèrent néanmoins un peu plus en coulisses.

Une annonce PSVR 2 en préparation pour bientôt ?

On ne sait pas encore quelle forme prendra cette possible future annonce, mais le PSVR 2 devrait avoir son événement dédié. Du moins, on l'espère, car il y a encore beaucoup à dire sur le casque de réalité virtuelle de la PS5. Nos confrères de Pushsquare ont remarqué que désormais, les joueurs pouvaient ajouter des jeux PlayStation VR 2 à leur liste d'envies. C'est le cas d'Horizon Call of the Moutain, l'une des premières grosses productions du périphérique.

Cette mise à jour dans la base de données pourrait suggérer que le constructeur japonais s'apprête à communiquer. Mais quand ? Le plus tôt possible, mais avec la sortie du très attendu God of War Ragnarok, Sony pourrait très bien retarder l'échéance pour bien promouvoir l'un et l'autre.

Firewall Ultra, le Rainbow Six VR, s'annonce

Les possesseurs du PSVR se rappellent probablement de Firewall Zero Hour. Un Rainbow Six-like ultra immersif qui était malheureusement gâché par ses soucis de jeunesse. Matchmaking à la rue, un seul mode de jeu réellement pertinent ou encore des parties trop rapides, ont fait diminuer sa qualité globale.

First Contact Entertainment va s'efforcer de remédier à cela avec Firewall Ultra, une exclusivité PSVR 2, qui est la « prochaine évolution de la franchise ». Ce nouvel épisode, qui se déroule cinq après l'opus précédent, offrira des missions en JcJ et JcE avec un focus sur l'utilisation des fonctionnalités du casque.

Firewall Ultra exploitera des fonctionnalités de la nouvelle technologie PlayStation VR2 Sense, comme le suivi du mouvement des yeux, qui vous permet de changer d’arme de manière intuitive ou d’afficher des indicateurs de l’ATH à l’aide des caméras intégrées au casque PS VR2.

Une suite qui veut gommer ses défauts d'origine

Le studio s'engage à relever la barre des graphismes « grâce à la 4K et au HDR ». Le rendu du premier volet était terni par des problèmes d'aliasing et de scintillement. Les textures, les modèles de personnages ont été retravaillés, et les cartes réagencées avec de nouvelles zones. Des maps et contractuels (personnages) inédits sont aussi annoncés, ainsi qu'une personnalisation encore poussée de l'équipement.

Autres problèmes qui vont disparaître : les parties rapides et le matchmaking laborieux. Pour une meilleure expérience en ligne, Firewall Ultra aura ses serveurs dédiés. Quant aux matchs, ils auront davantage de manches et il faudra en remporter deux sur trois pour accéder à la victoire.

Un vrai suivi post-lancement

Le contenu ne devrait pas être aussi famélique que Firewall Zero Hour. Les équipes assurent que de nouvelles armes, cartes et des contractuels seront ajoutés au fur et à mesure des mois suivants la sortie.