2023 devrait être une année très riche pour le jeu vidéo dans son ensemble. Énormément de jeux sont en effet attendus sur toutes les plateformes, notamment parce que beaucoup d'entre eux étaient initialement prévus pour 2021-2022 et ont été repoussés. C’est une nouvelle fois le cas ici avec ce jeu exclusif PS5, PS4 et PSVR.

Un nouveau jeu exclusif au PSVR 2 ?

Humanity, ça vous dit quelque chose ? C’est un puzzle-game qui avait été présenté en 2019 et qui, par la sauite, n’a donné que très peu de nouvelles jusqu’à aujourd’hui. Un titre annoncé comme exclusif à la PS4 et au PSVR à lépoque, qui nous proposera de contrôler une foule d’humains qu’il faudra aider à traverser ce qui ressemble à des expériences à grande échelle.

Humanity semble miser avant tout sur le nombre impressionnant d’humains à l’écran et sa physique. Un concept WTF, mais intriguant que l’on n'aura pas eu l’occasion de voir en 2022 comme c’était normalement prévu. Les développeurs ont d’ailleurs attendu la fin de l’année pour se fendre d’un petit tweet en annonçant le report du jeu à l’année prochaine.

Les raisons ? On ne les connaît pas. Néanmoins, il y a fort à parier que le report soit lié à la sortie prochaine du PSVR 2. Pour rappel, Sony avait annoncé que les jeux PSVR ne seraient pas nativement compatibles avec le PSVR 2, sous prétexte que le casque utiliserait des technologies complètement différentes. Il se pourrait donc que Humanity ait décidé de franchir le pas de la next gen en se focalisant sur le PSVR 2.

D’ailleurs, le jeu n’a aucune date de sortie, on peut donc espérer qu’il finisse par voir le jour en même temps que le nouveau casque de Sony, ou peu de temps après. Mais ça, il n’y a que les développeurs qui pourront nous le dire. Ils ont d'ailleurs déclaré que d'autres informations arriveraient début 2023.

Notez enfin que le jeu sera également jouable sans mode VR et qu’il devrait donc être disponible sur PS4 et PS5, même sans PSVR 2.