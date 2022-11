Il s’agit bien ici de No Man’s Sky, le célèbre bac à sable de Hello Games aussi réputé pour ses polémiques post-lancements que pour sa quantité folle de mise à jour.

No Man's Sky sur PSVR 2 dès le lancement

Si No Man’s Sky s’est rapidement trouvé avec une étiquette de vilain petit canard suite à ses nombreuses controverses, le studio a depuis assuré un suivi titanesque. Les patchs et mises à jour gratuites se sont succédés à un rythme effréné au point qu’il est désormais difficile de ne pas accorder au jeu une seconde chance. Et cette seconde chance, No Man's Sky compte la prendre sur PSVR 2 dès le 22 février 2023.

D'après Eurogamer, qui a pu faire valider sa découverte par Hello Games, le jeu profitera donc de l'arrivée du PSVR 2 pour s'offrir une ressortie sur PS5, avec une mise à jour gratuite, afin d’être parfaitement compatible avec le nouveau casque VR de Sony. Il rejoindra par ce fait Horizon Call of the Moutain et les autres jeux de lancement du PSVR 2.

Le retour haptique, les gâchettes adaptatives et l'eye tracking devraient donc être mis à l’honneur. Même si ce dernier point ne sera certainement pas être aussi exploité que le prochain jeu d’horreur de Supermassive qui compte bien nous faire flipper dès que l’on clignera des yeux.

Image capturée par Eurogamer

Pour les plus impatients qui n'auraient pas encore été séduits par les sirènes de l’exploration spatiale, sachez que No Man’s Sky est d’ores et déjà disponible sur pratiquement tous les supports. Et en l’état, le titre de Hello Games pourra vous tenir accrocher devant l’écran plusieurs dizaines d’heures haut la main.