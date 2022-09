C'est un coup dur pour les plus de 6 millions de possesseurs du premier PSVR pour qui les jeux accumulés depuis des années seront inutilisables avec le PSVR 2. Mais selon un leaker, tout espoir n'est pas perdu...

C'est officiel, pas de rétrocompatibilité pour le PSVR 2

À la question de savoir si le PSVR 2 sera rétrocompatible, la réponse est enfin connue : c'est non ! Hideaki Nishino, SVP of Platform Experience, a été chargé d'apporter la nouvelle tant redoutée lors d'un podcast PlayStation (via VGC).

Les jeux PSVR ne sont pas compatibles avec le PSVR 2 parce que le PlayStation VR 2 est conçu pour offrir une véritable expérience VR de nouvelle génération. Le PS VR 2 a des fonctionnalités bien plus avancées comme les manettes Sense avec retour haptique et les gâchettes adaptatives, le tracking inside-out, l'eye tracking dans le casque ainsi que l'audio 3D. Cela signifie donc que le développement du PSVR2 nécessite une approche totalement différente de celle du PSVR original.

Comme l'explique Nishino-san, l'un des facteurs problématiques à la rétrocompatibilité réside dans la différence de technologie en matière de tracking. Autant celle du casque que celle des manettes. Comment palier à cette absence qui fait déjà grincer des dents ? Via des mises à jour... ou des portages (sûrement payants) !

Les développeurs sont sur le coup

Selon PSVR Without Parole, qui avait leaké les caractéristiques du casque, beaucoup de développeurs travaillent sur des portages optimisés pour le PSVR 2. « Des tonnes de développeurs travaillent sur des versions PSVR 2 de leurs jeux PSVR à l'heure où nous parlons » écrit-il en réponse à un internaute.

Dans un autre tweet en forme de sondage, le YouTubeur demande si les joueurs se sentiraient mieux à l'idée de savoir que des remasters des jeux PSVR 1 / des mises à jour gratuites sont en route. Etant donné ses précédentes sources, il est donc possible que les solutions soient des mises à jour gratuites mais également des remasters... payants ? C'est malheureusement une éventualité.

Même si le PSVR 2 n'est pas attendu avant début 2023, Sony a encore des choses à clarifier. Le casque est en tout cas bien parti pour être un joli technologique avec de belles surprises en termes de fonctionnalités, comme la présence d'un seul et unique câble.