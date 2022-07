Le PlayStation VR2 prépare petit à petit les esprits pour son arrivée et aujourd'hui nous pouvons découvrir un aperçu de l'expérience utilisateur à venir avec divers fonctionnalités. Vue transparente, mode cinématique, etc.

Vue transparente : une fonction très attendue du PSVR 2

La vue transparente pour voir son environnement

Il s'agit là d'une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs, la vue transparente pour lePS VR2. Ainsi désormais avec cette seconde itération vous pourrez voir votre environnement tout en portant le casque. C’est une fonctionnalité très pratique qui vous aidera vous repérer dans l'espace sans avoir besoin de retirer le casque. Tout ceci fonctionne évidemment grâce aux caméras intégrés. Il suffira d'appuyer sur un bouton pour basculer entre la vue de votre environnement et l’affichage de contenu sur PS VR2. Se cogner sur un coin de table, c'est terminé !

Se filmer en jouant, parfait pour le streaming

Ceux qui aiment capturer leurs exploits vidéoludiques pourront désormais s'enregistrer en vidéo simplement en connectant une caméra HD PS5 à la console.

Personnaliser son espace de jeu

Délimiter son espace de jeu simplement sera possible.

L'autre nouveauté du PSVR 2 c'est la simplicité pour définir son espace de jeu. En effet avec les manettes PS VR2 Sense et des caméras intégrées, vous pourrez analyser la pièce, et ainsi personnaliser l'espace en un clin d'œil. Ainsi, les joueurs pourront étendre et personnaliser leur espace de jeu pour jouer dans les meilleures conditions qui seront adaptées à leur style de jeu et à leur environnement. On se doute que quelqu'un qui joue debout ou assis aura des besoins différents.

Mode VR et mode cinématique

En mode VR, les joueurs profiteront de leurs jeux VR dans un environnement virtuel à 360°. Le contenu s’affichera au format vidéo 4000 x 2040 HDR (2000 x 2040 par œil) avec une fréquence d’image de 90 Hz/120 Hz. En mode cinématique, il sera possible d’afficher l’interface utilisateur et le système de la PS5, ainsi que tous les contenus multimédias et jeux non VR, sur un écran de cinéma virtuel. Le contenu en mode cinématique s’affichera dans un format vidéo 1920×1080 HDR avec des fréquences de rafraichissement de 24/60 Hz mais aussi 120 Hz. Bref, des nouvelles fonctions intéressantes à venir.

Pour l'instant nous n'avons toujours aucune date de sortie ni prix pour le PSVR 2. Toutefois ce message donne de bons espoirs sur le blog PlayStation :