La communication autour du PSVR 2 reprend un peu plus en cette rentrée. Sony vient de sortir une vidéo best-of de ce qui attend les joueurs avec le nouveau casque VR PS5.

Un PSVR 2 à la pointe de la technologie

Pour son PSVR 2, Sony va mettre le paquet et marquer une véritable rupture avec le premier modèle. À un prix raisonnable, on espère, car le marché VR restera un secteur de niche. Afin que les joueurs soient conscients des avancées, la firme japonaise a mis en ligne une publicité « Feel a New Real ».

Durant près de deux minutes, la vidéo alterne entre présentation des nouveautés et extraits de jeux Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village, Firewall Ultra et The Walking Dead : Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution. Et le PlayStation VR 2 a plus d'un argument pour lui avec des écrans 4K HDR OLED d'une résolution de 2000x 2040 par œil avec une fréquence d'images jusqu'à 120Hz, un champ de vision de 110°, le Tempest Audio 3D. Mais ce ne sont pas les éléments les plus probants.

Ce qui témoigne bien d'un gap énorme avec ce nouveau modèle, c'est l'eye tracking de haut vol employé de deux manières. Dans un premier temps, cela permet d'obtenir un rendu fovéal afin d'économiser des ressources pour les mettre ailleurs. Tout ce qui est en dehors du champ de vision du joueur sera ainsi dégradé, pour pousser au maximum les détails des environnements et autres devant lui et sur les côtés proches. L'ajustement se fait à la volée, et à moins de réellement chercher, le procédé est apparemment transparent. L'eye tracking est aussi mis en œuvre pour effectuer des actions comme sélectionner un équipement dans une roue des armes.

Enfin, pour ce qui est du casque en lui-même, il y aura un retour haptique intégré. Des vibrations ultra précises qui pourraient simuler l'effet d'une balle qui frôle la tête du joueur.

Des univers irréels dans vos mains

Les manettes Sense font également l'objet d'explications. Grâce à une détection des doigts, on pourra par exemple poser l'index sur la queue de détente d'un pistolet ou toute autre arme. Comme la DualSense de la PS5, chacune des Sense a un retour haptique et des gâchettes adaptatives. Lorsque vous banderez un arc dans Horizon Call of the Mountain, il y aura évidemment de la résistance.

Jouez en sécurité avec le PSVR 2

Contrairement à son aîné, le PSVR2 aura une vue transparente pour notamment retourner dans le monde réel brièvement sans avoir à enlever le casque et à le repositionner sur la tête. On pourra aussi définir son espace de jeu pour exclure les obstacles qui gêneraient. Déjà présent sur le PSVR 1, le mode Cinématique pour regarder des films ou jouer à des jeux non VR sur un écran projeté imposant, est de retour. Et si vous aimez partager vos performances, un simple branchement d'une caméra HD PS5 permettra de les enregistrer.