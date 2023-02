Comme souvent avec la sortie d'un produit high-tech, tout n'est pas constamment au point, et le PSVR 2 n'échappe pas à quelques errements. Mais avant de renvoyer votre précieux casque PS5, un tour dans les réglages de la console pourrait vous sauver la mise.

Si certains acheteurs profitent à fond du PSVR 2, d'autres l'expérience d'un bug sur la manette Sense droite. Un souci très aléatoire et qui pourrait même varier d'un jeu à l'autre. En attendant d'y voir plus clair, un autre problème pourrait faire son apparition et a trait au tracking, autrement dit, au suivi du casque et de ses manettes.

Dans le cas où vous seriez confronter à une telle anomalie, et que la simple fermeture/réouverture de l'application ne suffit pas, il existe une fonctionnalité cachée dans les menus de la PS5. Une option appelée « Tracking Support » à laquelle on accède en suivant les étapes suivantes :

Allez sur « Accessoires »

Puis PlayStation VR2

Ensuite dans « Autres »

Enfin cliquez sur « Assistance au suivi »

Comme on peut le voir avec l'image ci-dessous, ça activera un cadre - avec des symboles PlayStation - autour du jeu PSVR 2 en cours.

Activez ce paramètre si des erreurs de suivi se produisent fréquemment ou si l'écran VR bouge tout seul. Un cadre est placé autour de votre écran TV pour permettre au casque VR de le reconnaitre facilement.

