Si Sony ne peut pas prédire l'avenir, il souhaite être prévoyant avec son PSVR 2. Sauf s'il y a un raz-de-marée, peut-être peu probable vu que la réalité virtuelle n'est pas un marché aussi porteur que les plateformes classiques, il y en aura pour tout le monde.

Le PSVR 2 sera t-il adopté plus rapidement que le PS VR 1 ? Nul ne sait mais il y aura un stock solide dès la sortie en 2023.

Selon Bloomberg (via VGC), les objectifs de Sony pour son casque VR PS5 sont d'avoir 2 millions d'unités pour le lancement. Faisable ? Actuellement, la production serait optimale, sans problème d'approvisionnement en matière de composants. Attendu pour début 2023, le lancement coïnciderait également avec la fin, ou au moins une forte atténuation, de la pénurie de PS5. Une donnée qui semble confirmer que le casque a été repoussé pour cette raison.

Mais pour que ça se vende, il va falloir que le prix soit acceptable. S'il était amené à dépasser les 599€, par exemple, ce serait peut-être compliqué pour le constructeur. Mais avec la hausse de tarif de la PlayStation 5 ou du Meta Quest 2, il vaut mieux être prudent...

Pour son lancement, le PSVR 2 aura plus de 20 jeux avec Resident Evil Village, No Man's Sky, Firewall Ultra, The Walking Dead Saints & Sinners 2 ou encore Horizon Call of the Mountain. Et bien plus... car PlayStation compte transformer l'essai en investissant massivement.

En ce moment, des sommes considérables sont réservées à des partenariats avec des développeurs indépendants et tiers afin de garantir un nombre important de contenus VR attractifs pour le lancement du PSVR2. Cette énergie, cet effort et cet argent dépensé continueront de croître au fur et à me sure que la base installée de casque PlayStation VR 2 augmentera elle aussi.