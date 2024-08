C’est un secret de polichinelle, Sony planche déjà sur la PS6. Une console dont l’évolution technologique n'irait pas forcément dans le sens des graphismes, mais de l’expérience plus globale et narrative, comme l’avait indiqué Asad Qizilbash, directeur de PlayStation Productions, il y a quelque temps. En interne les ingénieurs réfléchissent déjà à diverses nouveautés, que ce soit pour la manette ou des fonctionnalités inédites, notamment pour aider les joueurs. Ça s’active également du côté des studios. Les jeux demandant toujours plus de temps à être conçus, le développement des premières productions de la future génération commence secrètement. On aurait justement quelques détails sur un jeu PS5 de l’un des PlayStation Studios.

Firesprite donne des détails sur son exclu PS6

Naughty Dog, Santa Monica Studio, Bend Studio, Sucker Punch… tous les studios maison de la marque s’affairent en coulisses sur leurs prochains jeux ou nouvelles licences. La plupart accompagneront la PS5 dans son cycle de vie, mais d’autres ne devraient arriver qu’en même temps que sa successeure. Ce sera visiblement le cas de la prochaine exclusivité de Firesprite, studio à qui l'on doit le jeu VR Horizon Call of the Mountain et The Persistence. Les développeurs cherchent à gonfler leurs rangs pour ce projet et ont ouvert divers postes clés il y a quelques jours de cela. Pour attirer les talents nécessaires, le PlayStation Studio n’hésite pas à livrer quelques informations sur ce qui sera un jeu « next-gen », soit pour la PS6.

Firesprite planche alors sur une aventure narrative de grande envergure à l’atmosphère sombre, qui mettra avant tout l’accent sur l'histoire, la direction artistique ou encore l’animation. Selon ces offres d’emploi, le studio a également à cœur « d’offrir des performances uniques aux personnages, afin de pousser l’immersion des joueurs à un autre niveau. » Cette exclusivité PS6, qui pourrait aussi sortir simultanément sur PS5 selon le suivi prévu de Sony pour sa console, optera pour une approche photoréaliste et comprendra des « créatures de qualité AAA ». Ça nous a tout l’air d’être un jeu d’horreur cette affaire. Ce sera sans aucun doute le projet le plus ambitieux pour Firesprite. Le studio indique d’ailleurs que cette nouvelle production entend offrir aux joueurs une « expérience cinématique captivante », s’appuyant sur un sound design aux ambitions démesurées, les équipes souhaitant « qu’il repousse les limites du possible dans le monde de l'audio. »

Horizon Call of the Mountain, dernier jeu de Firesprite Studio ©Sony

La rumeur voulait que Firesprite travaille sur un jeu d’horreur ayant pour nom de code Project Heartbreak en interne, ça en a tout l’air. Le studio aurait également travaillé sur un revival de Twisted Metal, mais le jeu aurait finalement été annulé. Une chose est certaine, il faudra s’armer de patience avant de découvrir ce qui sera vraisemblablement l’une des premières productions PS6.

Source : Firesprite