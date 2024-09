Alors que la PS5 Pro se veut la « console pour les enthousiastes des technologies graphiques » au prix assez prohibitif de 800 euros (ou 920 en comptant le lecteur, et 950 le socle vertical...), de nombreux joueurs craignent que la PS6 « fat » soit la console next-gen de l'excès.

Le prix de la PS6 potentiellement en roue libre ?

Après des années de rumeurs, la PS5 Pro s'est enfin présentée au monde. Mais les capacités techniques sur le papier intéressantes de la bête ont été totalement éclipsées par l'annonce d'un tarif d'entrée 100% numérique exorbitant et encore plus salé pour celles et ceux ne jurant que par les jeux physiques. Beaucoup estiment que Sony teste ici les limites de la tolérance des joueurs pour la PS6 à venir. Avec des Xbox Series qui ont du mal à trouver leur public, le géant japonais occupe potentiellement une position dominante sur le marché des consoles, et se serait donc permis une petite liberté s'agissant du prix de la PS5 Pro.

Dans un tel contexte, et en comptant une situation économique où tout devient de plus en plus cher, à quoi s'attendre pour le prix de lancement de la PS6 ? Pourrait-on assister à une situation similaire à celui de la PS3, proposée à l'époque à 600 euros ? Xbox ou Nintendo pourront-ils suffisamment menacer Sony avec la prochaine génération de consoles pour apporter un certain équilibre ? Quid également de la vente à perte, comme ce fut le cas avec les PS4 et PS5 ? Le géant japonais peut-il encore se le permettre, et si oui avec quelles exclusivités fortes pour se rattraper et justifier l'achat d'une PS6 au prix qui inquiète ?

S'il faut s'attendre à une fiche technique encore plus élaborée par rapport à la PS5 Pro, Sony pourrait potentiellement ne pas respecter sa propre maxime « pour les joueurs » concernant la PS6. À moins de trouver d'autres solutions, comme l'augmentation du prix des jeux, ou de l'abonnement PS Plus. Ceci étant dit, son arrivée est encore lointaine, et la situation globale pourrait, espérons-le, s'améliorer d'ici là. Et donc augurer une prochaine génération de consoles portées par des PS6 et Xbox Series 2 relativement abordables. On croise en tout cas les doigts en ce sens.

