Après deux ans de pénurie, la PS5 devient enfin plus facile à trouver. A tel point que les joueurs qui veulent se procurer la dernière console de Sony peuvent enfin l’acheter à prix raisonnable, sans que les plus impatients doivent passer par des scalpers. Alors que les rumeurs autour d’une PS5 Pro se font grandissantes, la firme japonaise se tourne déjà vers l’avenir et évoque déjà la PS6.

Vers une sortie de la PS6 d'ici 2028 ?

Le rachat d’Activision-Blizzard continue de faire couler beaucoup d’encre. Actuellement examinée par les régulateurs du monde entier, cette acquisition est vivement critiquée par Sony. L’éditeur japonais n’hésite pas y aller de ses arguments pour tenter de convaincre les organismes internationaux des dangers qu’elle pourrait représenter pour le reste de l’industrie. Et comme PlayStation ne lésine pas sur les moyens pour s’y opposer, l’entreprise vient de donner un premier indice quant à la fenêtre de sortie de la PS6.

Extraits des documents de la CMA

Dans des documents officiels fournis à la CMA, le régulateur britannique, Sony indique qu’il pourrait perdre accès à la franchise Call of Duty juste avant la sortie de la prochaine génération de consoles. Une transition que l’éditeur japonais entrevoit d’ici la fin 2027. Outre l’hypothèse de l’exclusivité de Call of, il indique clairement qu’il ne lancera la PS6 qu’après la fin du deal avec Activision Blizzard. Autrement, la console nouvelle génération pourrait arriver d’ici 2028 au plus tôt. En d’autres termes, Sony estime que le cycle de vie de la PS5 durera sept ans. Dans les documents, le constructeur donne ouvertement l'information, mais elle a été partiellement cachée. Évidemment, bien que cette information provienne de documents officiels, tout ceci est à prendre au conditionnel compte tenu des aléas du marché qui peuvent aisément bouleverser les plans des constructeurs.