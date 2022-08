Ce début d’année n’a pas été aussi fructueux qu'espéré pour Sony. Le premier trimestre financier s’est terminé le 30 juin, l'éditeur japonais affiche une baisse significative de ses profits ainsi que des ventes de jeux. Malgré les problèmes d’approvisionnement, la PS5 s’est écoulée à 2,4 millions d’exemplaires sur cette période. Un score honorable, et pourtant le prix de la console pourrait augmenter prochainement.

La PS5 bientôt plus chère ?

La PS5 pourrait-elle augmenter de prix prochainement ? C’est la question posée par un investisseur lors d’une réunion dédiée, faisant indirectement référence aux problématiques actuelles qui touchent encore de nombreux secteurs. La pénurie de composants est en effet toujours d’actualité et elle s’accompagne d’une inflation. Résultat, Sony a gonflé le prix de plusieurs de ses produits au Japon. Quid de la PS5 ?

Hiroki Totoki, directeur financier de l’éditeur, n’a pas répondu clairement à cette question pourtant limpide. « Concernant une éventuelle augmentation de prix de la PS5, je ne peux pas pour l’instant, partager d’éléments particuliers à propos d’un quelconque changement » a-t-il vaguement répondu. Pas de commentaire donc, mais les prévisions et le contexte font que le prix des consoles et accessoires pourrait augmenter dans les mois à venir. L’exemple le plus récent : le casque VR Meta Quest 2 qui a grimpé de 50 euros subitement. Et avec l’augmentation des prix des semi-conducteurs et autres composants on n’est pas au bout de nos peines.