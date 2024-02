Souvenez-vous, en octobre 2022, un jeu de rôle avait fait une percée phénoménale sur Steam et avait réalisé le meilleur lancement de l’année, devant un certain Elden Ring. On parle de plus de 500 000 exemplaires vendus au cours des trois premiers jours. Au bout d’une semaine, le titre de Stunlock Studios avait rassemblé plus de 1 million de joueurs. Un succès qui a d’ailleurs ravi les attentes de son studio, totalement indépendant, et qui lui a donné envie d'aller s'étendre sur PS5.

Un succès sanglant débarque sur PS5 !

Si vous n’aviez pas encore reconnu ce succès fulgurant, sachez que l'on parle ici du jeu V Rising, une véritable surprise à sa sortie et qui va donc venir se faire les dents sur PS5. On y incarne un vampire qui vient de s’éveiller, qui doit maintenant survivre en s’attaquant à des boss surpuissants. L’objectif : s’élever au sommet de la chaîne alimentaire en buvant le sang de diverses créatures et obtenir de nouvelles capacités. C’est au joueur de choisir sa technique de combat parmi les différentes armes et stratégies. Une autre partie intégrante du gameplay se concentre sur la gestion de sa demeure. Vous devez construire un château prospère et résistant qu’il faudra gouverner. À vous d’aller chercher des matériaux, et de diriger vos hommes pour étendre votre pouvoir. C’est ce mélange de genres qui avait fait sensation, mais aussi son gameplay : solo ou multijoueur.

Désormais bien installé sur PC, V Rising va donc bientôt atterrir sur PS5, « à la demande de tous, », peut-on lire sur PlayStation Blog. On peut d’ailleurs apercevoir les premières images du soft sur la console de Sony, ainsi qu’un premier trailer diffusé il y a quelques jours lors du dernier State of Play. Avec cette bande-annonce, une date : 2024, mais sans plus de précisions. Avec ce nouveau portage, Stunlock Studios espère bien réaliser de très bon scores de démarrage, tout comme sur Steam.

En plus, V Rising est loin d’être fini

Malgré son succès sur Steam et son arrivée prochaine sur PS5, il faut rappeler que le développement de V Rising n’est pas encore terminé. Pourtant, le soft a déjà eu le droit à une mise à jour majeure en mai 2023 : Secrets of Gloomrot, qui a introduit la possibilité de créer des châteaux à plusieurs niveaux, entre autres. Une seconde est attendue au second trimestre 2024 et devrait inclure un nouveau boss et de nouveaux objets. On peut aussi supposer qu’elle pourrait sortir à l’occasion de l’arrivée du jeu sur la console de Sony. Toutefois, les programmeurs ont précisé que le développement ne s’arrêtera pas avec cette upgrade.