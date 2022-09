La PS5 va recevoir une nouvelle mise à jour aujourd’hui. Et pour une fois, il n’est pas uniquement question de « stabilité et de performances ». Il y a de nouvelles fonctionnalités à la clé, dont l’une destinée à rendre vos jeux encore plus beaux.

Voici les nouveautés de la dernière mise à jour PS5

La PS5 se met à jour. Disponible en téléchargement dès à présent, ce nouveau patch sera avant tout marqué par l’arrivée pour tous de fonctionnalités très attendues. A commencer par la prise en charge du 1440p via HDMI, permettant de profiter d’une sortie de cette résolution native sur les écrans d’ordinateur et les téléviseurs compatibles. De plus, si un jeu propose de la 4K, les joueurs bénéficieront d’un anti-aliasing amélioré grâce au sur-échantillonnage vers la sortie 1440p. Pour savoir si votre périphérique HDMI est compatible ou non, rendez-vous dans les paramètres système puis dans le menu « Ecran et vidéo ».

Cette mise à jour de la PS5 apporte également des changements pour les listes de jeux. Vous pouvez désormais organiser vos titres encore plus facilement en accédant à l’onglet « Votre Collection » puis « Créer une liste de jeux ». Il vous suffit alors de choisir les titres que vous souhaitez ajouter à la liste et lui donner un nom. Notez que vous disposerez au maximum 15 listes pouvant chacune contenir 100 jeux.

Ce patch met également l’accent sur de nouvelles fonctionnalités sociales. Il est par exemple possible de demander le Partage d’écran directement à un membre d’une Party. L’affichage du profil des nouveaux amis a également été simplifié, tout comme les notifications pour rejoindre plus rapidement la partie d’un ami depuis le chat.