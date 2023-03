Si l’on connaît Microsoft pour ses manettes étonnantes et parfois même innovantes, Sony n’est pas en reste et s’offre lui aussi de temps en temps des accessoires exclusifs. Ce fut notamment le cas avec la DualSense PS5 God of War Ragnarok ou encore la manette collector d’Hogwarts Legacy récemment. Mais aujourd’hui, le constructeur met les petits plats dans les grands et nous sort carrément une PS5 aux couleurs d’une célèbre star du basket.

La DualSense et la PS5 changent de couleur

Et cette célébrité du ballon orange n’est personne d'autre que Lebron James. Star et légende de la NBA qui s’est également retrouvé dans le film Space James 2 il y a peu.

Aujourd’hui pas question de Looney Tunes, mais plutôt de console puisque c’est avec Sony que l’athlète a signé une collaboration pour apporter sa touche au design d’une manette et d’une PS5 exclusive.

La DualSense PS5 et la console troque donc leur belle robe blanche épurée, pour une teinte totalement noir sur laquelle est éparpillé des tags aux couleurs flashy.

Cerise sur le gâteau, pas besoin de brûler votre porte-monnaie pour racheter une console, puisque la coque de la PS5 sera proposée séparément.

D'autre partenariats du genre arrivent

Cette collaboration exclusive est la première d’une longue série et fait partie de l’initiative PlayStation Playmakers qui vise à signer divers partenariats du genre avec de nombreuses célébrités issues de différents milieux. Sportifs, artistes, musiciens, roi de la mode… Playstation Playmakers compte ratisser large pour proposer de jolis accessoires collector à ses joueurs.

Outre ce partenariat avec Lebron donc, d’autres devraient être annoncés prochainement. Les packs éventuels, les coques et les manettes seront mis à la vente directement sur le site officiel de PlayStation. Le tout sera disponible plus tard dans l’année. Pour le moment, les prix n'ont pas été évoqués, mais les stocks sont annoncés d'entrée de jeu comme étant limités.

Et vous, ce genre de collaboration vous intéresse ?