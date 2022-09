Il va y avoir des PS5 en stock prochainement. Après Horizon Forbidden West, la console tant convoitée sera vendue dans un nouveau bundle qui va se vendre comme des petits pains. Et pour cause, il contiendra l'un des jeux les plus attendus de cette année par les irréductibles de la licence: Call of Duty Modern Warfare 2.

Un pack PS5 + Call of Duty Modern Warfare 2 bientôt disponible

Un nouveau pack PS5 a leaké. Le site Dealabs, habitué à faire fuiter les jeux PS Plus à l’avance, a vendu la mèche. A partir du 28 octobre 2022, la console nouvelle génération sera vendue avec un jeu très attendu : Call of Duty Modern Warfare 2. Le bundle est ensuite apparu dans la foulée sur le site PlayStation Direct au prix de 619,99€ pour la version avec lecteur. La PS5 Digitale sera quant à elle commercialisée à 519,99€. Pas de surprise, pack comprendra une DualSense classique et le jeu COD Modern Warfare 2, mais sous forme de code.

Vu la popularité du jeu, les fans risquent de s’arracher le pack PS5 + Call of Duty Modern Warfare 2. Pour tenter votre chance, on rappelle qu’il est impératif de s’inscrire sur la liste d’attente officielle à cette adresse. Le bundle devrait également être prochainement disponible en précommande chez les revendeurs habituels. Il va falloir être aux aguets. Du stock devrait également arriver dans les prochains jours avec le pack PS5 FIFA 23 à l’occasion de la sortie du jeu ce 30 septembre.