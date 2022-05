Que les spéculations commencent. A l’approche du Summer Game Fest, les théories autour d’un showcase de Sony pour dévoiler les futurs exclusivités PS5 et PS4 vont de bon train.

Un PlayStation Showcase avec Infamous et Sly Cooper ?

Contrairement à Xbox qui a déjà confirmé sa conférence le 12 juin prochain, PlayStation n’a fait aucune annonce autour d’un éventuel PlayStation Showcase ou State of Play. Des rumeurs laissent entendre que ce second format, moins ambitieux reviendrait dès la première semaine du mois prochain.

Cependant, selon l’insider AccountNGT, connu pour ses leaks autour de Star Wars Eclipse et Hogwarts Legacy, Sony tiendrait un gros PlayStation Showcase en septembre. Au programme, des jeux très attendus dont un nouveau Sly Cooper et le prochain InFAMOUS, qui seraient tous deux en développement depuis un certain temps. Si la source a fait ses preuves, cette information reste malgré tout à prendre avec des pincettes.

Cela ne signifierait pas pour autant que Sony zapperait les festivités de cet été. Il est tout à fait probable que PlayStation diffuse un State of Play se concentrant sur un seul jeu ou des titres de plus petite envergure en attendant son évènement plus ambitieux.