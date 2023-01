D’ici quelques jours, les abonnés PS Plus Extra et Premium pourront découvrir toute une ribambelle de nouveaux jeux. Cela comprend les deux premiers épisodes de Life is Strange, Devil May Cry 5, Just Cause 4, Back 4 Blood ou encore Syphon Filter 3 du côté rétro. Une belle sélection qui va s’accompagner d’un nouveau bonus pour les membres PS Plus Premium. Une nouvelle démo gratuite est désormais disponible, mais elle ne concerne que les joueurs PS5.

A Plague Tale Requiem dans le PS Plus Premium de janvier 2023

Avantage aux abonnés PS Plus Premium. De temps à autres, Sony propose de nouveaux essais gratuits aux membres de la formule haut de gamme. Depuis quelque temps en revanche, PlayStation ne communique plus sur ce bonus et les nouvelles arrivées. A la fin de l’année dernière, l’éditeur japonais avait déployé en catimini des démos pour trois titres : Ghostwire Tokyo, Lego Star Wars : The Skywalker Saga et Sniper Elite 5. Il récidive aujourd’hui en ajoutant un nouveau jeu à l’essai et pas des moindres. Il s’agit en effet d’une des grosses sorties les plus attendues de 2022 : A Plague Tale Requiem. Attention toutefois, seuls les joueurs PS5 pourront profiter de cet avantage.

Pendant deux heures, les abonnés PS Plus Premium pourront donc découvrir tout un pan des nouvelles histoires de Hugo et Amicia, ainsi que quelques nouveautés de gameplay. C’est cependant un peu moins généreux que certains autres démos du service. A titre d’exemple, des jeux comme Cyberpunk 2077 peuvent être joués pendant quatre heures, tandis que celle de Dying Light 2 durait trois heures. Pour mémoire, cette suite se déroule quelque temps après les événements de l’épisode original. Amicia et son frère voyagent en direction du sud à la recherche d’une île résonne par-delà les mers, qui pourrait être la clé pour contrôler la malédiction d'Hugo. Un immanquable, qui nous a séduit pour sa poésie, sa beauté, son récit bouleversant et son gameplay amélioré. Rendez-vous sur le PlayStation Store pour télécharger cette démo d'A Plague Tale Requiem.