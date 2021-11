La première année de la PS5 ne sera pas passée exactement comme prévu. Un certain virus couronné aura en effet grippé les rouages de la production, toujours pas revenue à un rendement . Et si l'on ne peut s'empêcher d'avoir une pensée émue pour les consommateurs qui tentent, sans relâche, de s'en procurer une, la machine s'est tout de même écoulée à 13,4 millions d'exemplaires au 30 septembre 2021. Un motif de satisfaction pour Sony, qui s'accompagne d'autres chiffres.

Jim Ryan, patron de Sony Ineractive Entertainment, a pris la parole sur le PlayStation Blog pour se féliciter de ces 12 mois écoulés. Des mois très denses, donc, comme il le rappelle :

Tant de choses se sont passées en seulement un an depuis le jour où nous avons illuminé des monuments et d'autres lieux emblématiques du monde entier pour marquer l'arrivée de la PS5. Des jeux incroyables tels que Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal et Deathloop ont été lancés. SIE a acquis les talentueux studios de développement Bluepoint Games, Firesprite, Housemarque et Nixxes. Nous avons dévoilé notre système VR de nouvelle génération pour PS5. Et plus récemment, nous avons dévoilé de nouvelles séquences et des informations passionnantes pour les titres à venir tels que God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 et Horizon Forbidden West, tous issus des PlayStation Studios, et annoncé Star Wars : Knights of the Old Republic – Remake lors de notre showcase de septembre.

Une année chargée en effet, et nous commençons tout juste avec la PS5. Les créateurs de jeux imaginatifs et les partenaires éditeurs avec lesquels nous travaillons ont lancé plus de 360 jeux sur PS5. De plus, il y a actuellement plus de 25 jeux en développement pour PS5 chez PlayStation Studios.