Les mises à jour de la PS5 sont souvent accueillies avec enthousiasme, car elles tendent à améliorer l'expérience utilisateur en perfectionnant les fonctionnalités existantes ou en en introduisant de nouvelles. Toutefois, la dernière mise à jour marque un tournant inattendu.

La fin d'une époque pour la PS5

Sony a retiré la fonctionnalité d'intégration de Twitter de sa console de nouvelle génération, la PS5. Prévu initialement pour une date précise, ce retrait a été effectué avec un léger retard. Jusqu'à hier soir, heure française, il était encore possible de partager des captures d'écran et des vidéos sur Twitter. Mais depuis ce matin, l'icône Twitter a disparu de l'interface utilisateur de la PS5.

Avec cette mise à jour, l'option de partage sur la console se limite désormais à l'envoi de captures d'écran ou de vidéos à un groupe d'amis sur la PS5. Elon Musk, le propriétaire de Twitter, avait annoncé vouloir « examiner » la situation. Mais si des discussions ont eu lieu au sujet de l'augmentation des coûts de l'API de Twitter, elles n'ont pas porté leurs fruits. C'est officiellement la fin de l'intégration de Twitter sur la PS5, marquant la fin d'une ère. Le compte développeur de X a toutefois voulu rassurer en expliquant toujours travailler sur une solution :

Malgré cette perte d'intégration directe, il est toujours possible de partager vos captures PS5 sur Twitter, bien que cela requière des étapes supplémentaires. Vous pouvez utiliser l'application PlayStation pour télécharger vos captures, puis les uploader sur le site, ou recourir à une clé USB pour effectuer le transfert depuis un PC.

Twitter, en retrait

Twitter est en pleine tempête depuis le rachat par Elon Musk. Le réseau fait face à un déclin de ses utilisateurs les plus actifs, connus sous le nom de "heavy tweeters". Ces utilisateurs, bien qu'ils représentent moins de 10% des utilisateurs mensuels, génèrent 90% de tous les tweets et la moitié des revenus mondiaux. Leur baisse significative depuis la pandémie affecte directement l'engagement sur la plateforme et, par extension, son attrait pour les entreprises​.

De plus, les annonceurs évitent généralement les plateformes associées à la controverse ou à la nudité, de peur de nuire à leur image de marque. Des annonceurs majeurs comme Dyson, PBS Kids et Forbes ont suspendu leurs publicités sur Twitter. Suite à la présence de comptes douteux et d'une modération peu efficace. Dans ces conditions (en plus de l'augmentation des coûts de l'API) on peut comprendre pourquoi la PS5 coupe les ponts.