Comme chaque semaine, la concurrence est rude pour offrir des jeux ou des essais aux joueurs consoles et PC. Et tout le monde devrait trouver son bonheur avec les offres Steam, Xbox Game Pass et de l'Epic Games Store. Pour certaines plateformes, comme le service d'abonnement de Microsoft, il y a une durée limitée. Même sentence pour le jeu PS5 gratuit du moment qui est sur le point de disparaitre. Et ce serait dommage de le louper si vous aimez les expériences XXL avec des utilisateurs venus de la planète entière.

Un jeu PS5 gratuit qui compte des dizaines de millions de joueurs

Le PlayStation Plus Extra de septembre 2024 a dévoilé l'un de ses gros jeux du mois et ça sent la pépite à vue de nez. En plus d'Harry Potter: Champions de Quidditch, le constructeur s'associe à Devolver Digital pour proposer aux abonnés The Plucky Squire (Le Vaillant Petit Page) dès sa sortie. C'est l'un des titres les plus prometteurs de cette année, en espérant qu'il tienne toutes ses promesses. Mais comme précisé, pour y jouer « gratuitement », il faut obligatoirement le PS Plus Extra. Et cet abonnement est aussi nécessaire pour profiter d'un énorme jeu gratuit ultra populaire sur PS5 et PS4. Pas besoin d'avoir la formule la plus chère cependant, le palier Essential étant suffisant.

The Elder Scrolls Online est gratuit, si vous remplissez cette condition, jusqu'au lundi 19 août sur PlayStation 5 et PlayStation 4. « Commencez votre aventure dans le monde en évolution permanente de Tamriel pendant l'événement de Jeu gratuit de la QuakeCon 2024, disponible jusqu'au 19 août » indique le site officiel. Étant donné la date limite, c'est donc votre dernière chance de jouer au MMORPG de Bethesda sans passer à la caisse sur PS5 ou PS4 au choix. Si le voyage en terre de Tamriel vous sied, vous pourrez toujours décider de l'acheter ou de souscrire au PS Plus Extra puisqu'il est disponible dans le catalogue.

C'est peut-être le moment idéal de découvrir The Elder Scrolls Online, 10 ans après son lancement. En effet, le MMO a eu une mise à jour sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, et l'extension Gold Road permet d'arpenter des biomes additionnels à l'image d'une forêt, d'une jungle et d'un territoire plus rocailleux. Rendez-vous dès maintenant sur le site de TESO Online pour récupérer ce jeu PS5 gratuit du moment.

