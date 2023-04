Alors que les rumeurs autour d’un PlayStation Showcase se font toujours plus persistantes, Sony annonce à la surprise générale un nouveau State of Play. Une présentation consacrée à l’une des grosses exclusivités à venir de la PS5 et ce n’est ni le DLC d’Horizon Forbidden West à paraître ce 19 avril ou Marvel’s Spider-Man 2. C’est en revanche un titre très attendu qui a fait beaucoup parler de lui dernièrement.

Un State of Play autour de Final Fantasy 16

Sony vous donne donc rendez-vous ce jeudi 13 avril à 23h, heure française, pour son nouveau State of Play. Un événement consacré à un seul et unique jeu et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de la prochaine grosse cartouche de la PS5. C'est en effet Final Fantasy 16 qui sera à l’honneur pendant une vingtaine de minutes histoire de profiter d’une nouvelle grosse mise en lumière avant sa sortie le 22 juin prochain. Si l’on se base sur les derniers propos de Naoki Yoshida, producteur du jeu, la présentation pourrait bien mettre en avant les mécaniques RPG de FF16, pour le moment restées en retrait dans les diverses bandes-annonces.

Face à l’inquiétude grandissante des fans quant à la dimension action toujours plus poussée et le manque de communication autour des éléments RPG, Yoshi-P avait en effet assuré que davantage de détails seraient donnés sur cet aspect en avril 2023. Pour l’heure, Square Enix a avant tout mis l’accent sur le système de combat, les graphismes, l’histoire et surtout les Primordiaux et leurs affrontements. Ce nouveau State of Play semble donc l’occasion ou jamais de remontrer l’univers dark fantasy du jeu sous un nouveau jour.

A quoi s'attendre pour ce State of Play ?

On peut donc s'attendre à quelques séquences de gameplay autour des différentes mécaniques et des quêtes annexes qui viendront gonfler la durée de vie. Pour mémoire, le producteur a récemment expliqué que Final Fantasy 16 pourrait prendre jusqu’à 70-80 heures pour être complété si les joueurs veulent faire tout le contenu annexe.

Une présentation qui par ailleurs survient quelques jours après que Square Enix ait annoncé que FF16 est passé gold. Autrement dit, le développement du jeu est quasi-finalisé et le titre prêt à être pressé et déployé sans encombre en amont de son lancement. Les équipes n'ont donc désormais plus qu'à finaliser le jeu et à apporter les touches finales. Pour mémoire, l'exclusivité PS5 suit l'histoire de Clive au travers différentes périodes de sa vie alors qu'il part dans une quête de vengeance contre le Primordial Ifrit. Il croisera la route de nombreux autres Émissaires, ces humains capables d'accueillir les invocations. Un pouvoir hautement convoité qui servira ici à tisser une toile géopolitique promettant un jeu plus mature qu'à l'accoutumée.