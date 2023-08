La bibliothèque de jeux PS5 s'agrandit avec l'annonce d'une grosse pépite qui était seulement disponible sur Xbox Series, PC ainsi que sur tablettes et smartphones (iOS, Android) via Netflix.

Un nouveau jeu PS5 va venir grossir le line-up de la console new-gen de Sony. Un titre de moindre envergure que les prochains AAA comme Assassin's Creed Mirage, Marvel's Spider-Man 2 et consorts, mais qui a pourtant des qualités à ne pas sous-estimer. Bien au contraire même puisque c'est la dernière production d'un créateur très aimé dans l'univers des jeux narratifs.

Un nouveau jeu PS5 annoncé, c'est une pépite

La PS5 n'ayant même pas encore trois années complètes d'existence, elle a encore le temps d'accueillir des milliers de jeux. Et d'ailleurs, un développeur vient de partager ses plans par rapport à un soft acclamé lors de sa sortie sur Xbox Series, PC, iOS et Android. Il s'agit du jeu FMV (Full Motion Video) d'enquête Immortality, de Sam Barlow. Le créateur indé à l'origine des très réussis Her Story et Telling Lies. Deux autres jeux qui se distinguent par leur côté « films interactifs » avec des cinématiques tournées avec des acteurs réels et qui sont affichées comme telles à l'écran. Un vieux format remis au goût du jour avec des prestations moins gênantes que certains anciens titres du genre.

Bonne nouvelle donc, Immortality arrive sur PS5. C'est Sam Barlow lui-même qui l'a fait savoir en réponse un internaute qui demandait « Est-ce qu'Immortality sortira sur PlayStation 5 ? Et si oui, quand ? ». Le créateur a ainsi répondu de façon laconique « Je travaille dessus » (via Twitter).

Aucune date de sortie, ni même de fenêtre, mais Barlow révèle qu'une version PS5 de son dernier jeu est en cours de développement. Une très belle annonce pour certains, dont le twittos qui obtenu une réponse à son interrogation. « Oh mon dieu ! Merci beaucoup, j'ai hâte ! » a t-il dit. « La meilleure nouvelle que j'ai lue aujourd'hui. J'ai absolument adoré le titre sur PC, et Telling Stories ainsi qu'Her Story sont également incroyables ! Merci pour ces jeux formidables, Sam » a renchérit un autre. Patience donc, la sortie d'Immortality sur PS5 devrait avoir lieu dans les prochains mois.

... et Phasmophobia repoussée sur PlayStation 5 et Xbox Series

Si vous ne connaissez pas Immortality, le jeu raconte l'histoire de Marissa Marcel. Une actrice qui a tourné trois films en 1968, 1970 et 1999... qui ne sont jamais sortis. Et pour couronner le tout, elle s'est volatilisée. « Marissa Marcel était une vedette de cinéma. Elle a fait trois films. Mais aucun de ces films n'est jamais sorti. Et Marissa Marcel a disparu » (via Steam). Pour celles et ceux qui n'ont pas de PS5 ou souhaitent découvrir dès maintenant le titre, il est disponible sur Xbox Series, PC, smartphones et tablettes (iOS, Android) gratuitement à condition d'être abonnés chez Netflix. Le soft oscille entre 87 et 88 sur Metacritic, ce qui est un très beau score pour cette pépite indé.

Dans les prochaines semaines, un autre jeu à succès fera ses premiers pas sur PS5 et Xbox Series : Phasmophobia. Les joueurs auraient déjà dû pouvoir mettre la main dessus, mais les développeurs ont été forcés de repousser la sortie. En raison de problèmes imprévus et d'un incendie, qui n'a fait aucun blessé ni mort fort heureusement, dans l'immeuble où ils ont leurs locaux, le lancement à l'été 2023 était intenable.

« Tout d'abord, nous aimerions tous vous remercier pour votre soutien et pour votre enthousiasme vis-à-vis de la version console. En raison d'un récent incendie dans l'immeuble de notre studio, et de problèmes de développement imprévus, notre capacité à tester et développer a été sérieusement affectée. Après mûre réflexion, nous avons pris la décision difficile de retarder la sortie du jeu, initialement prévue en août, le temps que tout rentre dans l'ordre. Nous prévoyons un lancement spécial au cours de la semaine qui précède Halloween. En octobre ». Rendez-vous à Halloween pour frissonner en se prenant pour un vrai chasseur de fantômes.